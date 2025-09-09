Специализантът в Манчестърския университет Киприан Бербатов и избраницата на сърцето му Лили сключиха църковен брак в с. Еленово

Специализантът в Манчестърския университет Киприан Бербатов и избраницата на сърцето му Лили Бербатова сключиха църковен брак в храма „Св. Архангел Михаил” в благоевградското село Еленово. Церемонията отслужиха трима попове, сред които бе и бащата на младоженеца – отец Стоян Бербатов. Специален гост беше научният ръководител на талантливия математик в английското учебно заведение професор Андрей Живков, който е и бивш преподавател на благоевградския международен майстор по шахмат на Острова.

Към част от песнопенията на божиите служители се включи и богословът Е. Крумова Кипи и Лили на излизане от черквата Част от гостите, преди да се отправят към ресторанта Младоженците и кумовете танцуват под виртуозното изпълнение на цигуларката Г. Стоянова К. Бербатов припява на К. Вълчева на любимата си песен „Йовано, Йованке“ По-малкият брат на К. Бербатов – Климент (вляво), родителите Е. Крумова и отец Ст. Бербатов, Л. Бербатова и каката на Кипи – Мелания (вдясно) Младата двойка рядко пропускаше да се хване на хорото Първият треньор на Киприан – М. Атанасов, и неговата съпруга Кр. Атанасова деляха маса с благоевградския бизнесмен Ив. Коцелов и нежната му половинка Й. Коцелова (вляво) Проф. А. Живков (вдясно) долетя специално за сватбата от Манчестър

Иначе Кипи и Лили подписаха в ритуалната зала в Ловеч наскоро, ала избраха да се врекат във вярност пред Бога по-късно в Пиринско. Изисканото следобедно празненство се състоя в съседен комплекс, където организацията на веселбата и изненадите за присъстващите задоволиха и най-изтънчените вкусове. Първият танц на младото семейство бе на „Секънд валс“ от Дмитрий Шостакович, при чието изпълнение пролича солидната домашна подготовка на двамата. За родителите им – Стоян Бербатов, Екатерина Крумова, Цветан Стефанов и Петя Стефанова, прозвуча „Стари мой приятелю“ на Лили Иванова. Веднага след това кумата Александра Зашева поднесе сюрприза си за Лили – живо изпълнение на любимия й инструмент цигулка от Гергана Стоянова, а кумът д-р Стефан Зашев зарадва европейския шампион по класически шах до 12 г. и трети братовчед на футболната суперзвезда Димитър Бербатов, ангажирайки хаджидимовската народна певица Кинче Вълчева, чийто блиц концерт пред 98-те гости завърши акапелно с предпочитаната от него „Йовано, Йованке“.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





