Специализирана трудова борса, насочена към ромската общност, организира Бюрото по труда в Кюстендил

Специализирана трудова борса, насочена към ромската общност, организира и проведе вчера Дирекция „Бюро по труда” в Кюстендил, съобщи директорът й Любослава Христова-Даскалова. В борсата участваха 16 работодатели, които обявиха 42 свободни работни места.

Обявени позиции имаше за барман, сервитьор, пицар, помощник в кухня, хлебар, продавач-консултант, машинен оператор, строителни работници и такива в шивашкия бранш, работници във фармацевтичната промишленост, а трудовата борса посетиха над 90 търсещи работа, каза за БТА директорът на Бюрото по труда.

По време на срещата беше представена информация за възможностите за включване в различни програми и мерки за заетост, съгласно Закона за насърчаване на заетостта, както и по проекти на програма „Развитие на човешките ресурси“. Бяха представени и възможностите за включване в програми за обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни по Националния план за възстановяване и развитие, както и обучения за безработни по проект „Започвам работа“.

По време на срещата беше изнесена и информация за възможностите младежите от 16 до 29 г., които са неактивни, безработни и учащи се, да намерят своята реализация по проект „Младежки практики“, който цели да подпомогне младежи, включително такива без опит, да придобият практически умения.

Работодателите бяха информирани, че Дирекция „Бюро по труда“ разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта. По време на срещата директорът на „Бюро по труда“ заедно с представители от Дирекция „Социално подпомагане“ отговориха на въпроси, свързани с еврото, социалните плащания и заплатите, каза още Любослава Христова-Даскалова.