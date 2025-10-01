Специалисти събраха семена от дървесни видове по маршрута Кирилова поляна-Сухото езеро,обогатяват ботанически градини в Европа

Природен парк „Рилски манастир“ беше посетен от специалисти от Северния арборетумен комитет, които събраха семена от характерни дървесни видове с цел обогатяване на живи колекции в арборетуми и ботанически градини в Северна Европа.

Работата на терен се осъществи по маршрута Кирилова поляна-Сухото езеро, като дейностите бяха извършени в съответствие с разрешителните режими на територията и при съблюдаване на правилата за опазване на природата. Екипът прояви висок професионализъм и внимателно отношение към средата, в която работеше.

Арборетумите са специализирани ботанически градини, които се фокусират върху дървесни и храстови видове. Те служат като места за научни изследвания, образователни дейности и представяне на биоразнообразието пред широка публика.

След приключване на теренната работа гостите посетиха и Рилския манастир – един от най-знаковите културни и духовни обекти в България.

ИВАН ИВАНОВ






