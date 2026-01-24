Специалният пратеник на САЩ и зетят на Тръмп пристигнаха в Израел за обсъждане бъдещето на Газа

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американския президент Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, пристигнаха днес в Израел, за да се срещнат с премиера Бенямин Нетаняху, основно за да обсъдят въпроса за ивицата Газа, съобщиха официални представители в Йерусалим, цитирани от „Ройтерс“.

САЩ обявиха преди дни планове за „Нова Газа“, възстановена изцяло, която да включва високи жилищни сгради, критична инфраструктура като центрове за данни и морски курорти, част от усилията на президента Доналд Тръмп да насърчи крехкото споразумение за прекратяване на огъня между Израел и палестинското ислямистко движение „Хамас“, разклатено заради повтарящите се нарушения.

Кабинетът на израелския премиер не е отговорил още на искането на „Ройтерс“ за коментар.

Ръководителят на подкрепяния от САЩ технократски Национален комитет за управление на Газа (НКУГ) Али Шаат заяви в четвъртък, че граничният пункт „Рафах“ между палестинския анклав и Египет – в действителност единственият път за влизане и излизане от ивицата Газа за почти всички нейни жители – около 2 милиона души, ще бъде отворен следващата седмица.

Комитетът ще действа под ръководството на Съвета за мир, председателстван от Тръмп, както и с подкрепата на българския дипломат Николай Младенов в качеството му на върховен представител за Газа, с мандат за възстановяване на институциите на ивицата Газа и възстановяване на основните функции за управление.

Израел иска да ограничи броя на палестинците, влизащи в ивицата Газа през граничния пункт с Египет, за да гарантира, че повече хора ще могат да излязат, отколкото да влязат, преди очакваното отваряне на границата, заявиха официални представители.

Границата трябваше да бъде отворена в рамките на началната фаза на плана на Тръмп за прекратяване на войната съгласно споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през октомври между Израел и палестинското ислямистко движение „Хамас“.

Броят на жертвите в ивицата Газа от 7 октомври 2023 г. насам е 71 654, а броят на жертвите след споразумението през октомври е 481, според данни от днес на министерството на здравеопазването в Газа.

По-рано този месец Вашингтон обяви, че планът вече е преминал във втората фаза, съгласно която се очаква Израел да изтегли войските си от Газа, а движението „Хамас“ да предаде контрола на преходния технократски комитет за управление на анклава НКУГ.

Палестинската автономна територия е под израелски военен контрол от 2024 г. насам.