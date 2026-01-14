Спецполицейска операция в ранни зори в Перник

Силен шум събудил към 6 часа тази сутрин живеещите в блок в пернишкия квартал „Изток“. Маскирани и цивилни полицаи провели спецоперация, съобщиха очевидци. Спецполицаите влезли в блок на ул. „Благой Гебрев“ и започнали да къртят една от вратите на апартамент. Понеже била желязна, се наложило да я режат с флекс, разказват съседи. „Имахме чувството, че ще падне блока. Чудехме се какво става, излязохме в коридора, но полицията ни каза да се прибираме“, твърдят хора от блока.

Не е ясно дали има задържан при операцията и какво точно е открила полицията в апартамента. По непотвърдена информация става въпрос за акция по наркоразпространението.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА