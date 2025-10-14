Спипаха израелски войници на парти с кокаин, те: Просто празнувахме края на войната

Покрай еуфорията от прекратяването на огъня в Близкия изток, четирима млади военнослужещи от израелската армия са били арестувани от полицията на тайландския екзотичен остров Ко Пханган.

Даниил, Давид, Кефер и Гай – и четиримата на 26-27 години – са били задържани от местните власти в понеделник сутринта. Служителите на реда били извикани около 02:00 часа след полунощ след оплакване от оглушителен шум от вилата, която четиримата младежи били наели. На мястото обаче униформените открили тежки наркотици.

Израелските туристи се държали крайно неадекватно, което усъмнило полицаите, които впоследствие намерили на масата в трапезарията кокаин и розов екстази на прах.

„Ние сме войници в отпуск и купихме наркотиците от израелски приятел, за да отпразнуваме прекратяването на огъня“, признаха те.

На партито присъствали около 10-15 души, но оплаквания от съсед разпръснаха групата, и в крайна сметка в къщата останали само четиримата, които продължили да си говорят и да се дрогират.

След направени тестове на урината, Даниил и Кефер дадоха положителни проби за метамфетамин и кокаин, а Дейвид Ицхак и Гай само за кокаин.

Обвинени в притежание на наркотици от Списък 1 (екстази) и Списък 2 (кокаин) за незаконна употреба, както и в поглъщане на наркотици, израелците бяха отведени в полицейския участък на Ко Пханган, за да им бъдат повдигнати обвинения.