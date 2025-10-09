Спипаха нелегално такси в Гоце Делчев

При проведени съвместни действия по линия на противодействие на извършването на незаконен таксиметров превоз на пътници, около 13:00 часа на 08.10.2025 г. на ул. „Отец Паисий“ в гр. Гоце Делчев, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев и служители на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Благоевград е спрян лек автомобил „Дачия Сандеро“, управляван от 36-годишен мъж от с. Борово, общ. Гоце Делчев. В хода на извършената проверка е установено, че в автомобила се извършва обществен превоз на пътник без издадено удостоверение за регистрация на таксиметров превоз на пътници. От служителите на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Благоевград е съставен е акт за установено административно нарушение на водача на автомобила. За случая е уведомена компетентната прокуратура.