Спипаха пиян младеж на КПП „Бело поле“

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 24-годишен мъж от с. Българчево. Около 05:45 часа на 22.12.2025 г., управляваният от него лек автомобил „БМВ“ е спрян за проверка на ПП 1 Е-79 в района на КПП „Бело поле“, при която с техническо средство органите на реда установили, че мъжът шофира с наличие на 1,45 промила алкохол в издишания от него въздух. По случая е образувано досъдебно производство.

При извършена, около 23:10 часа на 21.12.2025 г. в с. Конарско, проверка на лек автомобил „Киа Соренто“ с 22-годишен водач от с. Бел камен, от полицейски служители на РУ-Разлог е установено, че автомобилът е с поставени регистрационни табели, които са издадени за друго МПС. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.