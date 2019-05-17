Спипаха санданчанин с 3.04 промила алкохол

Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 16.05.2019г. около 23:20 часа по бул. „Св. Д. Солунски“ в гр.Благоевград, Р.С./49г./ от гр.Берковица е управлявал лек автомобил „Рено Мастер“ с наличие на 1,70 промила алкохол в издишания въздух.

На 16.05.2019г. около 21:22 часа по ул.“Воден“ в гр.Сандански, Б.А./44г./ от гр.Сандански е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 3,04 промила алкохол в издишания въздух.

Коментар с Facebook