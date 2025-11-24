Спипаха трима да шофират дрогирани в Благоевградско

На 21.11.2025 г. около 22:40 часа на ПП1 Е-79 в района на разклона за с. Ощава, от полицейски служители на РУ-Сандански е спрян лек автомобил „БМВ“, управляван от 36-годишен мъж от гр. София. При извършената проверка, с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира след уптореба на наркотик. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

В следобедните часове на 22.11.2025 г. на ул. „Чакалица“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград е извършена проверка с техническо средство на 44-годишен водач налек автомобил „Мини Купър“, при която е установено, че мъжът шофира след употреба на наркотично вещество. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 38-годишен мъж от гр. Симитли, след като около 23:30 часа на 23.11.2025 г., управляваният от него товарен автомобил „Ситроен“ е спрян от органите на реда на ул. „Победа“ в гр. Симитли и с техническо средство е установено, че същият шофира след като е употребил наркотик. По случая е образувано досъдебно производство.