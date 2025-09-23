Спипаха 14 непълнолетни в нощни заведения в Кюстендил

Специализирана полицейска операция за ненарушаване на обществения ред и противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, е проведена на територията, обслужвана от РУ Кюстендил, в края на миналата седмица. За времето от 20.00 ч. на 20 септември до 3.00 ч. на 21 септември са проверени 7 заведения с нощен режим на работа. Установени са 14 непълнолетни посетители след 22.00 ч. без придружител. За установените нарушения са съставени 4 акта – по Наредбата на Общината и по Закона за българските лични документи, съставен е 1 акт по ЗДВП на родител на неправоспособен водач на ИЕПС. За установени нарушения на ЗДВП са съставени 5 фиша. Установен и задържан е 20-годишен младеж с наркотично вещество, при проверката от него са иззети цигари канабис. Бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомен е дежурен прокурор.

На 19 и 21 септември кюстендилски криминалисти са задържали двама притежатели на наркотични вещества – от единия/27 г./ са иззети 5 стъклени флакона с течност, реагираща на канабис, от другия /42 г./– суха листна маса/канабис/. Бързи полицейски производства са образувани по случаите, уведомен е дежурен прокурор.





