Спипаха 16-г. дилър на дрога в Кюстендил

Вчера в РУ Кюстендил е образувано бързо полицейско производство за престъпление, свързано с наркотици. В гориста местност – в близост до ул. „В.Априлов“ в Кюстендил, полицаите са установили 16-годишно момче с цигара от канабис. Той е бил с 23-годишен негов познат, в близост до тях е намерено полиетиленово топче с канабис. Видът на наркотичното вещество е установен с полеви наркотест. По време на проведените малолетният признал, че и полиетиленовото топче е негово. За случая е уведомена прокуратурата.





