Спират временно уличните чешми в Добърско, Горно и Долно Драглище

Жителите на разложките села Добърско, Горно Драглище и Долно Драглище няма да могат да ползват временно уличните си чешми, съобщиха на официалната си Фейсбук страница от ВиК – Благоевград. Причината за мярката е значително намаляване на дебита на местните водоизточници.

От водния оператор уточняват, че решението цели да се гарантира нормално водоснабдяване в домовете на жителите, като апелът към гражданите е за разумно и пестеливо използване на водата до възстановяване на нормалните нива на водоизточниците.





