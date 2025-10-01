СПОМЕНИ ОТ МИНАЛОТО! Зарзаватчийница „Крушово” – кътче, където ароматът на пресни плодове и зеленчуци носи спомена за Горна Джумая

Зарзаватчийница „Крушово“ в някогашната Горна Джумая носи духа на старите времена и името на родното място на своите собственици – братя Костови. Един от тях, Матей Костов, остава в спомените на старите джумалии с Матеевата градина и Матеевата къща, разположени на днешното кръгово на улица „Джеймс Баучер“, на завоя, където сега е дворът на Строителния техникум.

Матей Костов е участник в Илинденско-Преображенското въстание, в Балканската война е доброволец в Македоно-одринското опълчение на Българската армия, а през Междусъюзническата война служи в Сборната партизанска рота на МОО. Установява се в Горна Джумая, където развива активен търговски живот – братя Костови имат четири магазина – при Матеевата къща, при Джамията, на Манярското и при Младежкия дом, припомнят от РИМ – Благоевград.

В името на зарзаватчийницата – „Крушово“, се крие носталгията по напуснатото родно място, както често се случва във фирмените названия от онова време, които пазят спомените за селищата, откъдето са дошли.

„Крушово“ не е просто зарзаватчийница – това е кътче, където ароматът на пресни плодове и вкусни зеленчуци носи спомена за старата Горна Джумая, а пазарът оживява като сцена на срещи, разговори и малки радости, които правят града истински жив.

ИВАН ИВАНОВ






