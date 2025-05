Спомняте ли си скандалната визия на Салма Хайек на фестивала в Кан?

Носталгията по 90-те е силна, а модата от тази епоха не прави изключение.. Това, което някога беше дръзка визия на червен килим, днес не би изглеждало неуместно по улиците — а именно жилетката на Салма Хайек, която разкри деколтето й на филмовия фестивал в Кан, пише CNN.

Актрисата, която имаше два филма с премиера в Кан — адаптацията на Габриел Гарсия Маркес „No One Writes to the Colonel“ и режисираната от Кевин Смит фентъзи-комедия „Dogma“ — съчета оскъден бебешкосин пуловер с къс ръкав (със закопчани само две копчета) с обемна, развяваща се сатенена пола в подобен нюанс.

Хайек носеше нетрадиционните две части на гала събитието amfAR, допълнени със сребърна чанта и екстравагантни бижута със сапфир и диаманти. По-късно тя размени елегантното колие за висулка във формата на слон, докато танцуваше на сцената с Бен Афлек, неин колега в „Dogma“.

Обемните сатенени силуети имаха момент на фестивала: Джералдин Чаплин носеше макси пола с А-линия в бяло с дълбока блуза с V-образно деколте и драматична купчина перли около врата си, докато Катрин Зита-Джоунс стана кралица на бала с халтер-розова рокля с деколте. Но Хайек се открои, като осмели да съчетае своя тоалет с неочаквана небрежност.

Повече от 20 години по-късно актрисата разкри, че сама е избрала визията си.

„Рискувах… взех пуловер, който трябваше да бъде (носен) с нещо отдолу — защото имаше само две копчета — и пола, и създадох свой собствен моден стил“, каза Хайек във видео, разказващо за някои от най-добрите й модни моменти за Vogue.

„Не знаех, че един ден Vogue ще каже (беше) една от вашите емблематични визии“, добави тя, обяснявайки как ансамбълът е резултат от нейното „творчество“ във време, когато тя е нямала много ресурси да се облече за червения килим.

Хайек каза пред модното списание, че се е борила да намери дизайнери, които да й осигурят тоалети за по-ранните й изяви на червения килим.

„Никой не мислеше, че мексиканка ще остане наоколо, така че защо да ми дават рокля?“ каза тя.

Без стилист

В началото на кариерата си Хайек не е имала стилист и сама е избирала какво да носи на червения килим.

На филмовите награди на MTV през 1998 г. тя допълни малка черна рокля с пеперуди, нарисувани върху тялото й — намигване към тенденцията за временна татуировка на епохата и умен начин да пропусне носенето на скъпи бижута, обясни тя пред Vogue.

Година по-рано Хайек избира да носи тиара на първото си появяване на наградите Оскар, бунтувайки се срещу съветите на онези, които й казват, че ще бъде „нелепо“, спомня си тя.

„Всички започнаха да носят тиари след това и никога не получих признание за тази тенденция“, каза тя във видеото.

Докато Хайек вече има своя избор от дизайнерски артикули, които да носи на червения килим, а творческата ѝ комбинация от Кан остава емблематична и доказва, че можем да черпим вдъхновение от 90-те.

