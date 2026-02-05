Според астрологията: Най-добрите дати за сватба през 2026, 2027 и 2028

Изборът на дата може да бъде труден. Трябва ли да се омъжите през лятото, пролетта, есента или зимата? Сватба през седмицата или през уикенда? Дали датата ви се припокрива с друга, също толкова важна дата? Въпреки че може да не искате да обмисляте друг въпрос, трябва да се запитате дали дадена дата е щастлив ден за сключване на брак. За тази цел можете да използвате астрологията, за да намерите най-подходящия и романтичен ден за вашата сватба.

Как да изберете дата за сватба, използвайки астрология

Денят, в който се омъжите, означава много повече от сватбата ви, тъй като това е началото или раждането на вашия брак. Наложително е да намерите дата, която съвпада с щастливи, положителни астрологични транзити. С това казано, няма такова нещо като „перфектна“ астрология. Винаги ще има добри и лоши преходи, така че трябва да търсите деня с предимно положителна астрологична прогноза.

1. Проучете планетарните подравнявания и лунните фази. Например, новолунието може да означава ново начало, докато пълнолунието може да подчертае празненство и изобилие.

2. Бъдете внимателни с ретроградните периоди на Меркурий, тъй като те могат да доведат до проблеми с комуникацията и недоразумения. През 2026 г. избягвайте планирането на сватби по време на следните ретроградни периоди на Меркурий:

26 февруари – 20 март 2026 г. (в Риби)

29 юни – 23 юли 2026 г. (в Рак)

24 октомври – 13 ноември 2026 г. (в Скорпион)

3. Изберете нарастваща Луна – представлява растеж, разширяване и красиво изграждане на бъдещето.

4. Уверете се, че Венера е директна – ретроградната Венера е рядкост, но ако е директна и стабилна, енергията на връзката ви също ще бъде такава.

8. Изберете петък (Венера) или събота (Сатурн) – Венера носи романтика, Сатурн – обвързване.

Най-щастливите дни за брак през 2026, 2027 и 2028 г. според астрологията

Почти всеки месец от 2026, 2027 и 2028 г. има няколко специални дати, които биха могли да доведат не само до фантастична сватба, но и до траен брак. Всяка избрана дата съвпада с открояващ се астрологичен транзит, който носи невероятен късмет. Тези дати са не само щастливи, но и са съобразени с романтиката, страстта, силата, дълголетието или съдбата.

През 2026:

7, 19, 23 и 29 януари

10, 20 и 22 февруари

21, 22 и 30 март

1, 6, 13 и 26 април

10, 16 и 22 май

9, 15, 16, 25 и 28 юни

27 и 29 юли

6, 10, 11, 13, 17 и 31 август

9, 14, 21, 25, 26 и 29 септември

23 и 28 ноември

12, 18 и 31 декември

През 2027:

7, 19, 24 и 28 април

6, 7, 14 и 27 май

5 и 19 юни

6, 23, 25 и 29 юли

1, 7, 11, 12, 19, 26 и 31 август

9, 14, 18, 20, 21 и 30 септември

1 и 23 октомври

4, 6, 14, 15, 19, 25 и 27 ноември

2, 16, 23 и 31 декември

През 2028

4, 6, 7, 18 и 22 януари

25 и 29 февруари

19, 25 и 28 март

2, 9, 12, 20 и 24 април

9, 11 и 16 юли

21, 24 и 28 август

3, 7, 8 и 10 септември

17, 18 и 27 октомври

2, 8, 10 и 22 ноември

3, 4, 11, 13 и 20 декември

Без значение какво казва астрологията, няма по-голям инстинкт от вашата интуиция и чувство. Ако определена дата ви зове, действайте!