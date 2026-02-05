Според астрологията: Най-добрите дати за сватба през 2026, 2027 и 2028

Изборът на дата може да бъде труден. Трябва ли да се омъжите през лятото, пролетта, есента или зимата? Сватба през седмицата или през уикенда? Дали датата ви се припокрива с друга, също толкова важна дата? Въпреки че може да не искате да обмисляте друг въпрос, трябва да се запитате дали дадена дата е щастлив ден за сключване на брак. За тази цел можете да използвате астрологията, за да намерите най-подходящия и романтичен ден за вашата сватба.
Как да изберете дата за сватба, използвайки астрология
Денят, в който се омъжите, означава много повече от сватбата ви, тъй като това е началото или раждането на вашия брак. Наложително е да намерите дата, която съвпада с щастливи, положителни астрологични транзити. С това казано, няма такова нещо като „перфектна“ астрология. Винаги ще има добри и лоши преходи, така че трябва да търсите деня с предимно положителна астрологична прогноза.
1. Проучете планетарните подравнявания и лунните фази. Например, новолунието може да означава ново начало, докато пълнолунието може да подчертае празненство и изобилие.
2. Бъдете внимателни с ретроградните периоди на Меркурий, тъй като те могат да доведат до проблеми с комуникацията и недоразумения. През 2026 г. избягвайте планирането на сватби по време на следните ретроградни периоди на Меркурий:
26 февруари – 20 март 2026 г. (в Риби)
29 юни – 23 юли 2026 г. (в Рак)
24 октомври – 13 ноември 2026 г. (в Скорпион)
3. Изберете нарастваща Луна – представлява растеж, разширяване и красиво изграждане на бъдещето.
4. Уверете се, че Венера е директна – ретроградната Венера е рядкост, но ако е директна и стабилна, енергията на връзката ви също ще бъде такава.
8. Изберете петък (Венера) или събота (Сатурн) – Венера носи романтика, Сатурн – обвързване.
Най-щастливите дни за брак през 2026, 2027 и 2028 г. според астрологията
Почти всеки месец от 2026, 2027 и 2028 г. има няколко специални дати, които биха могли да доведат не само до фантастична сватба, но и до траен брак. Всяка избрана дата съвпада с открояващ се астрологичен транзит, който носи невероятен късмет. Тези дати са не само щастливи, но и са съобразени с романтиката, страстта, силата, дълголетието или съдбата.
През 2026:
7, 19, 23 и 29 януари
10, 20 и 22 февруари
21, 22 и 30 март
1, 6, 13 и 26 април
10, 16 и 22 май
9, 15, 16, 25 и 28 юни
27 и 29 юли
6, 10, 11, 13, 17 и 31 август
9, 14, 21, 25, 26 и 29 септември
23 и 28 ноември
12, 18 и 31 декември
През 2027:
7, 19, 24 и 28 април
6, 7, 14 и 27 май
5 и 19 юни
6, 23, 25 и 29 юли
1, 7, 11, 12, 19, 26 и 31 август
9, 14, 18, 20, 21 и 30 септември
1 и 23 октомври
4, 6, 14, 15, 19, 25 и 27 ноември
2, 16, 23 и 31 декември
През 2028
4, 6, 7, 18 и 22 януари
25 и 29 февруари
19, 25 и 28 март
2, 9, 12, 20 и 24 април
9, 11 и 16 юли
21, 24 и 28 август
3, 7, 8 и 10 септември
17, 18 и 27 октомври
2, 8, 10 и 22 ноември
3, 4, 11, 13 и 20 декември
Без значение какво казва астрологията, няма по-голям инстинкт от вашата интуиция и чувство. Ако определена дата ви зове, действайте!