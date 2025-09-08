Според възрастта ви: Кое е най-доброто време за секс

За някои сутрешният секс е най-добрият начин за започване на деня, докато други може да предпочетат нежна следобедна сесия или пък отдаване на ласки в нощните часове.

И така, има ли идеално време от деня за секс? И променят ли се предпочитанията ви с напредването на възрастта? Макар че отговорът не е универсален, едно проучване установява, че отдаването на любовни ласки най-често се случва късно вечер.

Ранните часове на вечера е вторият най-популярен времеви интервал. 16% от анкетираните пък предпочитат ранната сутрешна мастурбация пред вечерната (10%), докато фут фетишът, сексът с играчки, виртуалният секс, аналният секс и BDSM са по-вероятни за осъществяване в късния следобед.

Полът също има значение, тъй като проучване на Lovehoney разкрива, че мъжете обикновено са по-възбудени между 6 и 9 часа сутринта. От друга страна, жените са по-склонни да се възбудят между 23:00 и 2:00 часа, като само 11% признават, че се чувстват палави в ранните часове. Това обаче не означава непременно, че това е най-доброто време за секс, а по-скоро, че е най-често срещаното.

И така, как възрастта влияе на удоволствието?

Възраст 20-30: Стани и заблести

Средностатистическият британец може да загуби девствеността си на крехката 17-годишна възраст, но всъщност 20-те години са една от най-възбуждащите епохи в живота ви. Както Майк Коцис, експерт по хормонално здраве и основател на Balance My Hormones, казва пред Metro, хормоните ви обикновено са най-„силни“ през 20-те години – когато сте в пика на плодовитостта си.

„Имате по-високо либидо, особено около овулацията, и имате повече енергия и емоционална реакция към интимността“, обяснява Майк.

Биологично тялото ви казва да правите бебета (независимо дали искате деца, или не), така че може да се събудите готови за действие – което прави сутринта идеалното време за интимност.

20-те години са идеално време и за „изследване и спонтанност“. Затова Ейприл Мария, сексолог в Hot Octopuss, предполага, че най-доброто време може да бъде и „винаги, когато ви дойде настроението“.

Въпреки това, ако приемате хормонална контрацепция като хапче, лепенка или вагинален пръстен, хормоналните ви цикли обикновено ще бъдат потиснати, а нивата на тестостерон ще намалеят, което ще потисне либидото ви. Ако искате да повишите либидото, може би е време да попитате личния си лекар за алтернативи.

Възраст 30-40: Включете го в Google Calendar

Отворете споделения календар, защото 30-те години са ерата на планирания секс. Най-доброто време е, когато имате време.

През 20-те си години често можете да бъдете спонтанни, но с настъпването на третото десетилетие може да се окажете с отговорности като малки деца или работа с високо ниво на стрес, които налагат планиране в спалнята. Тези промени могат също да повишат нивата на стрес, което може да доведе до хормонални проблеми. Както обяснява Майк, хормонът на стреса може да попречи на производството на полови хормони, като повишава пролактина (който „потиска репродуктивната функция“) и намалява допамина – известен още като хормона на удоволствието.

Новините, обаче, не са само лоши. 30-те години са дом на всякакви хормонални промени – и според Майк те всъщност могат да направят сексуалния ви живот „по-дълбок и емоционално удовлетворяващ“.

„Сексът може да стане по-малко воден от хормонални пикове и повече от доверие, връзка и свързване, задвижвано от окситоцин. Колебанията в естрогена и тестостерона могат да направят сексуалното желание по-малко предвидимо, но по-силното осъзнаване на тялото и емоционалната дълбочина могат да доведат до повече удовлетворени“, обяснява Майк.

Възраст 40-50: Правете любов по време на дълги обедни почивки

През 40-те си години може да откриете, че рутината ви отново се променя. Децата ви може да са пораснали до тийнейджъри, оставяйки възможност за сутрешен секс, докато спят до късно, или стресът в работата може да е намалял с натрупания опит.

С оглед на това, тази златна ера вижда завръщането на спонтанността. По отношение на времето, сутрешният секс „може да се завърне – или може да откриете, че уикендите, обедните почивки или онези спонтанни, откраднати моменти ви подхождат най-добре“, казва Ейприл.

Хормонално обаче, когато жените достигнат менопауза, обикновено между 45 и 55 години, промените могат да повлияят на нивата на възбуда.

Либидото ви може да е по-ниско, може да се появи вагинална сухота, а спадащите нива на тестостерон означават, че може да ви отнеме повече време, за да достигнете оргазъм. С други думи, забравете за бързия секс от 20-те си години. Това не е непременно лошо, тъй като тези хормонални спадове могат да означават, че сте „по-чувствителни към това, което ви кара да се чувствате добре и кое не“.

Както споделя Майк, това може да ви накара да „се чувствате по-малко склонни към неудовлетворяващ секс, насърчавайки по-добро самоосъзнаване и комуникация с партньорите“. И така, през 40-те години става още по-важно да се създаде „целенасочено, лишено от напрежение“ пространство за интимност.

Възраст 50-60: Ренесанс на сутрешния секс

През 50-те години нивата на естроген и тестостерон обикновено намаляват, но това не означава, че сексуалността ви трябва да избледнее с тях. Точно както през 40-те, този период предоставя възможност да бъдете по-целенасочени в секса – и както казва Майк, „окситоцинът става по-важен от всякога за интимността“.

И така, сексът през 50-те години е по-малко свързан с честотата и повече със чувствеността, което може да включва несексуални форми на интимност като „гушкане, комуникация и контакт кожа до кожа“.

По отношение на времето, това десетилетие е идеално за извличане на максимума от сутрешната или обедната интимност, като всичко се свежда до улавяне на момента, в който енергийните ви нива е най-вероятно да достигнат своя връх. Както се казва, ранното пиле рано пее. През този период може да изпитате смущения като нарушения на съня, температурни промени, вагинална сухота и ненадеждни ерекции – и всички тези фактори могат да повлияят както на времето, така и на желанието.

„За някои изследването на сутрешния или обедния секс, когато енергията е по-висока и тялото е по-отпочинало, може да се усети по-приятно и достъпно“, добавя Ейприл, отбелязвайки, че „слушането на тялото и това, което ви се струва правилно, е от съществено значение“.

Възраст 60+: Следобеди и вечери

Хормонално, 60-те години предоставят златна възможност да дадете приоритет на удоволствието. Децата ви може да са пораснали и да са напуснали дома, а с наближаването на пенсионирането, притесненията в работата скоро ще останат в миналото. Както обяснява Майк, през 60-те и след това може да се окажете във „фаза на сексуалност, която е по-богата и по-целенасочена от всякога“. Намаляването на нивата на стрес може също да понижи нивата на кортизол – и без хормоните да се колебаят през месеца, тялото ви може да „спре да се люлее между върхове и спадове“.

На свой ред това може да доведе до по-ясна връзка с вашето желание, дори ако то е по-тихо, отколкото в миналото. До голяма степен е като да сте отново на 20, само че с няколко бръчки повече. Физически тялото ви реагира по-добре с повече време и релаксация, така че Ейприл съветва, че следобедите и ранните вечери може да представляват подходяща възможност за изследване на интимността.

Тя добавя, че „забавянето е ключово“, както и „отдаването на нови начини за изследване на удоволствието извън социалната норма“. Какво по-секси от това?





