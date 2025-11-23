Според фън шуй: Тези предмети носят късмет в дома

Днес ще обърнем внимание на предметите в дома, които носят късмет и щастие. Все пак, домът не бива да бъде място за стрес, той е място за почивка и приятни емоции с любими хора.





Ето кои неща ще донесат късмет в дома ви според фън шуй:

Свежите цветя носят щастие в дома. Хората, които практикуват фън шуй вярват, че те ще донесат щастие, но не бива цветята да имат тръни.





Препоръчително е в дома си да имате повече кръгли или заоблени предмети. Така потокът на енергия се подобрява.





Ароматните клечки не само успокояват, но и прочистват въздуха. Особено подходяща за изчистване на пространството е лавандулата.

Фън шуй вярва, че огледалото отразява енергията. Затова поставете различни огледала из дома, в които да се отразяват красиви гледки. Поставени по подходящ начин, огледалата могат да донесат късмет и спокойствие.





Едно от най-важните неща за привличане на късмет е антрето да е чисто, подредено и добре осветено! В коридора не бива да има излишен багаж, за да привлечете спокойствието.





Поставете малки фигурки на слон, за да защитите семейството си. Смята се, че те символизират късмет.

В много култури се смята, че подковата носи щастие и късмет. Затова задължително сложете една над входната врата.



Според фън шуй боядисването на вратите в определени цветове нови щастие и късмет. Ако вратата ви е с южно разположение я боядисайте в червено или оранжево, вратите на север в синьо и черно, вратите на запад в сиво и бяло, а вратите на изток в кафяво и зелено.

Woman.bg