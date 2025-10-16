„Спортика“ в надпревара с лидера за най-резултатна победа, отмъсти на болярките за боя по пиринки

„Спортика“ влезе в надпревара с лидера „Лудогорец“ за най-резултатна победа в отминалия кръг на женското футболно първенство. Двата отбора си устроиха голеада срещу своите противници, в която разградчанки отвяха с 13:0 супераутсайдера „София лейдис“, докато благоевградчанки се задоволиха „само“ с 12:0 в мрежата на „Етър“, отмъщавайки на търновки за нанесеното от тях поражение на „Пирин“ в края на септември. Четири гола вписа в протокола си главният рефер от Дупница Иван Кьосев на сметката на водещия стрелец на сребърните медалистки от предния сезон Моника Балиова /3, 39, 44, 70 71/, с което националката оглави голмайсторската листа с 19 попадения. С четири по-малко я следва миналогодишната победителка Полина Ръсина от действащия шампион НСА, финиширала в края на май с внушителните 40 гола. Вратата на болярките, пак според съдията Кьосев, поразиха и Ивана Тодорова /5/, Гергана Халянова /19, 51/, Ана Церовска /22, 76/, Карина Руменова /28/, Лилия Бирова /71/ и разконцентрираната футболистка на гостенките Мирела Моева /12/.

М. Бакалова С. Джалева

Пиринки минаха през Академията за футболно развитие в столицата с 5:0, за да се отдалечат от опашкарите и да спрат черната серия от пет поредни загуби. Марияна Якимова откри с точен изстрел от съблекалнята, последва хеттрик на Силвия Джалева в 5-та, 15-та и 52-та мин., а Ебру Дормушали фиксира разгрома в 82-та мин.

Съперничките на двата благоевградски състава в предстоящия уикенд „ЛП Суперспорт“ и „Севлиево лейдис“ се срещнаха помежду си, а двубоя спечелиха с 2:0 севернячките, които в неделя приемат „Спортика“ и при успех ще превърнат в мираж евентуалния вицешампионски дубъл на тима от областния център на Пиринско. Съботният опонент на орлиците получи бонус преди две седмици със служебно 3:0 срещу „Етър“, след като падна с 2:4 при визитата си в старопрестолния град, но впоследствие виолетовите бяха уличени в измама с две нередовни състезателки.

„СПОРТИКА“: Милена Караколева, Ана Церовска, Гергана Халянова, Ивана Тодорова, Ивана Христова, Радост Митревска /46-Йоанна Пиринска/, Мария Маркова /46-Виктория Пенчева/, Лилия Бирова, Вени-Дона Сърбинска /54-Ивета Андрейчева/, Карина Руменова /46-Елеонора Матева/, Моника Балиова.

„ПИРИН“: Теодора Царева, Цветелина Йорданов, Фатма Крълева /75-Мария Рикева/, Силвия Джалева, Румяна Дамбалова, Марияна Якимова, Мария Аянова, Кристин Качулска, Елена Георгиева /54-Емили Дамянова/, Ебру Дормушали, Гергана Петкова.

СТОЙЧО СТОИЦОВ