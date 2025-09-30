„Спортика“ излезе от 5-головия шок срещу „Лудогорец“ с четворка, пиринки наредиха четири поредни поражения

„Спортика“ излезе от 5-головия шок срещу „Лудогорец“ в Разград с 4:0 над опашкаря „Енко“ в неравностоен мач със само един жълт картон на младата Атанася Трайкова, която се отчете и с едно попадение. Два пъти се разписа водещият стрелец на благоевградчанки Моника Балиова, едно попадение добави резервата Ивета Андрейчева. С 9-те точки от 6 мача сребърните медалистки от миналата кампания заемат шестата позиция, с 4 пункта изоставане от челната четворка в новия формат на женското футболно първенство, предвиждащ по подобие на мъжете разделяне на три потока /1-4, 5-8, 9-12/ след редовния сезон. Балиова откри резултата срещу пловдивчанки в 25-та мин. и утрои разликата в 72-та мин. Андрейчева бе точна час след началото, докато Трайкова се вписа сред голмайсторките в 75-та мин.

Пиринки наредиха четири поредни поражения след домашното 1:2 срещу съседа в подреждането„Етър“. Орлиците допуснаха обрат, след като поведоха в 41-та мин. чрез Марияна Якимова. Статуквото възстанови в добавеното време на първата част Теодора Димитрова, пак тя качи трите точки в рейса за Велико Търново в 69-та мин. На скамейката на зелените имаше едва четири състезателки, сред тях невръстната вратарка Йоана Стоянова, която влезе на смяна като полеви играч. На терена се появи и играещата треньорка Изабел Баракова, но и това не помогна.

„СПОРТИКА“: Милена Караколева, Ана Церовска, Гергана Халянова /76-Йоанна Пиринска/, Ивана Христова, Виктория Пенчева, Мария Кърцелска, Ивана Тодорова /61-Елеонора Матова/, Атанася Трайкова, Моника Балиова, Лилия Бирова /72-Петя Манова/, Карина Руменова /45-Ивета Андрейчева/.

„ПИРИН“: Теодора Царева, Ебру Дормушали, Елена Георгиева, Емили Дамянова /78-Йоана Стоянова/, Кристин Качулска, Кристин Джасова /70-Василена Галчева/, Габриела Янева, Цветелина Йорданов, Мария Рикева, Мария Аянова /82-Изабел Баракова/, Марияна Якимова.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





