„Спортика“ потрепери в Пирдоп, пиринки без съпротивителни сили срещу НСА

Отборът на „Спортика“ потрепери срещу новака АФР, но взе своето с 4:2 в Пирдоп, където домакинства столичната „Академия за футболно развитие“. Водещият стрелец в женското първенство Моника Малиова вкара два от головете и увеличи на 4 аванса си пред Полина Ръсина, след като миналогодишната носителка на „Златната обувка“ се разписа едва веднъж срещу „Пирин“. Действащите вицешампионки отвориха комфортна разлика с попаденията на Балиова /19/ и Карина Руменова /62, 68/ и очевидно решиха, че противничките са „сготвени“. Само че за броени секунди между 71-та и 72-та мин. мрежата на националката Милена Караколева поразиха Десислава Йорданова и Никол Борисова, с което мачът изведнъж се завърза. Напрежението в състава на гостенките трая четвърт час, преди в последната минута на редовните 90 да го разсее лидерката в голмайсторската листа. Ключова в битката за топ 3 се очертава втората поредна визита на „Спортика“ в рамките на една седмица срещу „Локомотив“ /СтЗ/. Победа или поне равен със заралийки този уикенд ще съхрани шансовете на момичетата от областния център на Пиринско да останат в играта за медалите, тъй като в последния есенен кръг след триседмичната национална пауза се задава челен сблъсък с актуалните шампионки от НСА.

Студентките минаха с 3:0 през пиринки на терена в Рилци. Две бързи попадения на Ръсина и Кристияна Димитрова, съответно в 12-та и 16-та мин., предрешиха рано изхода от двубоя, в който орлиците нямаха сили да се противопоставят на по-класния опонент. Класиката фиксира в 55-та мин. Божидара Иванова, а капитанката на благоевградчанки Кристин Качулска си изкара наказание, което ще изконсумира в събота срещу брашнения чувал „София лейдис“, за да е на линия срещу водача „Лудогорец“ на 6 декември.

Кр. Качулска К. Руменова

„СПОРТИКА“: Милена Караколева, Гергана Халянова, Гергана Бонева /46-Йоанна Пиринска/, Атанася Трайкова, Радост Митревска, Виктория Пенчева, Мария Маркова, Петя Манова /46-Елеонора Матова/, Ивана Тодорова, Карина Руменова /68-Антония Тупарова, 85-Мария Кърцелска/, Моника Балиова.

„ПИРИН“: Силвия Джалева, Габриела Янева, Гергана Петкова /65-Йоана Стоянова/, Елена Георгиева, Екатерина Иванова, Кристин Качулска, Мария Рикева Марияна Якимова, Румяна Дамбалова, Цветелина Йорданов, Ебру Дормушали.

СТОЙЧО СТОИЦОВ