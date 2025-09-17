„Спортика“ препълни мрежата на клетия аутсайдер в скандален мач, 13-годишните орлици отсрамиха каките

Вицешампионът при дамите от предната кампания „Спортика“ препълни мрежата на клетия аутсайдер „София лейдис“, но погромът с 13:1 бе съпроводен със скандал в началото на второто полувреме, когато петричкият рефер Стефан Коемджиев изгони четири футболистки, по две от отбор. Под душа солидарно потеглиха Ивета Андрейчева и престоялата едва двайсетина минути на терена Атанася Трайкова от домакините и другите участнички в грозните сцени Цветелина Иванова и Кирилка Станчова от столичанки. В най-резултатния двубой през настоящата кампания водещият стрелец на благоевградчанки Моника Балиова блесна със 7 гола /26, 43, 45, 58, 63, 77, 90/. Преди да се прибере преждевременно в съблекалнята, Андрейчева откри голеадата в 15-та мин., а в 41-та мин. се разписа още веднъж. По 2 попадения сложиха на сметката си още резервата Елеонора Матова /61, 66/ и Петя Манова /68, 81/, докато гостенките се разписаха почетно минута преди края на редовните 90.

По същото време на стадион „Мусала“ в Рила женската селекция на „Пирин“ стъпи накриво след 1:2 срещу „Енко“, който счупи нулата в точковия си актив от предишните 3 кръга. Преслава Иванова откри за пловдивчанки в 26-та мин., след още три равенството възстанови обичайната заподозряна Ебру Дормушали, решителния удар по домакинските амбиции нанесе в 62-та мин. Петя Стоянова.

Добрата новина за зелените дойде от столицата, където 13-годишните орлици отсрамиха каките с третото място в турнира под егидата на Асоциацията на българските футболисти. В конкуренцията на 8 отбора талантите от клубната школа допуснаха само една загуба от ЦСКА, която ги лиши от участие във финала. За Благоевград потеглиха две индивидуални отличия – на Елена Георгиева за най-добър защитник и на Наталия Карадачка за най-добър нападател.

„СПОРТИКА“: Милена Караколева, Ани Церовска, Йоанна Пиринска /46-Елеонора Матова/, Мария Кърцелска, Виктория Пенчева /27-Атанася Трайкова/, Радост Митревска /46-Мария Маркова/, Вени-Дона Сърбинска, Ивана Тодорова, Петя Манова, Ивета Андрейчева, Моника Балиова.

„ПИРИН“: Йоана Стоянова, Ани Данаилова /78-Марияна Якимова/, Гергана Петкова, Ебру Дормушали, Габриела Янева, Кристин Качулска, Мария Аянова, Мария Рикева /71-Емили Дамянова/, Цветелина Йорданов, Фатма Крълева /46-Кристин Джасова/, Румяна Дамбалова.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





