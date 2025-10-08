„Спортика“ удари съсед в класирането, пиринки с пета поредна загуба, М. Балиова голмайстор на първенството

“Спортика“ удари с 2:1 съседа в класирането на женското футболно първенство „Пълдин“ и скъси разликата между двата отбора в челната шестица до една точка. Победата донесе четвърт час преди края националката Моника Балиова, която е вкарала повече от половината попадения на отбора си в изиграните 7 кръга – 15, и води в листата на най-точните стрелци. Първа нейна подгласничка с два гола по-малко е Анастасия Скоринина от „Локомотив“ /СтЗ/, с по 12 третата позиция делят миналогодишната носителка на приза Полина Ръсина от НСА и Теодора Митова от „Пълдин“. Ивана Тодорова откри резултата на терена в пловдивското село Труд в 11-та мин., след още девет паритета възстанови Юлияна Гуцева.

Пет поредни загуби нареди другият благоевградски клуб „Пирин“ след класическото поражение с 0:3 от „Севлиево лейдис“. Успехът позволи на домакините да запазят второто място в таблицата, но вече на минимално отстояние от лидера „Лудогорец“, който допусна първата си грешна стъпка с домашно 2:2 срещу НСА. Илюзорните надежди на орлиците за позитивен изход от визитата на стадион „Г. С. Раковски“ бяха попарени от Силвия Найденова и Вяра Пелитева в рамките на броени минути още в самото начало на неравностойния сблъсък, а Зара Георгиева се разписа след почивката. Гостенките пристигнаха с едва две полеви резерви в рязък контраст с пълната скамейка на опонентките.

Две добре познати в областния център на Пиринско футболистки бяха сред главните действащи лица в дербито на върха между лудогорки и студентките. Бившата състезателка на „Спортика“ Вероника Гоцева елиминира в 43-та мин. преднината на столичанки, осигурена в 7-та мин. от Джесика Коутс, а миналата през „Пирин“ Полина Ръсина в 68-та мин. възстанови аванса на действащия шампион, преди Полина Демирова в 83-та мин. да фиксира хикса, за да останат разградчанки начело на колоната.

Вероника Гоцева Моника Балиова Полина Ръсина

„СПОРТИКА“: М. Караколева, Г. Халянова, Ат. Трайкова, В. Пенчева /46-Елеонора Матова, 85-Йоанна Пиринска/, М. Маркова, Ив. Христова, Л. Бирова, Ив. Тодорова, В. Сърбинска /90-Биляна Лиловска/, Ив. Андрейчева /27-Петя Манова/, М. Балиова.

„ПИРИН“: М. Богданова, Кр. Качулска, Г. Янева, Г. Петкова, Е. Дормушали, Ел. Георгиева, М. Аянова, М. Рикева, М. Якимова, Цв. Йорданов, Ф. Крълева. Резерви: Кристин Джасова, Силвия Джалева, Теодора Царева-вр.

СТОЙЧО СТОИЦОВ