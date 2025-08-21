„Спортист 1959“ бие лошо на „Арена Падеш“, изтъпи копиетата от Копиловци с петица

Петият в пиринската бундеслига от миналия сезон „Спортист 1959“ цяло лято бие лошо на „Арена Падеш“. Поредната жертва на жълто-черните стана седмият в „А“ областната група на Кюстендил „Копие“ от Копиловци, който беше пометен с 5:1. Резултатът набъбна още до почивката с откриващия гол в 12-та мин. на Димитър Арнаудов, който се разписа и в 39-та мин. Между попаденията му по веднъж вкараха Георги Бойчев /23/ и играещият треньор Веселин Стойков /37/. Изтъпените копиета отбелязаха почетно в 66-та мин., преди в 82-та мин. Денис Боински да оформи петицата, за да нарасне до 17 бройката на реализираните ситуации пред противниковите врати в изиграните три мача в предсезонната подготовка. Боят по тима от кюстендилското село бе предшестван от погрома с 6:3 над „Елешница“ от Ваксево и 6:0 над „Ботев“ от Пороминово. Точни във встъпителната проверка бяха Мартин Байов, Стойков, Бойчев, Арнаудов-2 и Александър Джалев, който избухна с хеттрик във втория спаринг, а феновете пророкуваха, че родният елит го зове. За шестицата допринесоха още Симеон Димитров-Монтес и обичайните заподозрени Бойчев и Арнаудов. Стрелковата листа на отбора оглавява Д. Арнаудов с 5 гола, с един по-малко е Ал. Джалев, три има на сметката си Г. Бойчев, другите пет се разпределят между В. Стойков-2, М. Байов, С. Симитров и Д. Боински.

Играч №1 за миналия сезон според феновете Д. Боински откри головата си сметка за лятото Така започна предсезонната подготовка, в която падешлии помитат съперниците си

Областната централа отложи със седмица старта на първенството за 14 септември и това доведе до отсрочка на приятелската среща с „Перун“ от Кресна. Контролата с първенеца на зона „Струма“ ще се състои не тази неделя, а на 7-ми идния месец. На 30 август хората на Кирил Цацов се тестват срещу „Рилци-бразилци“.

„СПОРТИСТ 1959“: Д. Христов, З. Янакиев, Н. Вълчев, И. Новоселски, П. Пешов, Е. Бракадански, М. Байов, Д. Боински, С. Димитров, Д. Арнаудов, Д. Мавродиев, В. Стойков, Г. Бойчев.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





