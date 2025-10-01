„Спортист 1959“ закачи 11 на „Градешница“ за най-голямата победа в пиринската бундеслига от 6 г. насам, юноша на орлетата изригна с 4 гола

„Спортист 1959“ размаза с 11:1 „Градешница“ в зона Север на „А“ областна група „Струма“, записвайки най-голямата победа в горното ниво на пиринската бундеслига от 6 г. насам. Последното по-добро постижение датира от септември 2019 г., когато „Пирин“ /ГД/ отвя с 12:0 „Миньор“ /Елешница/. На старта в настоящата кампания жълто-черните удариха с 9:1 новака „Юнайтед“ с пет гола на играещия наставник Веселин Стойков и озориха „Левски“ в Крупник за 2:3, с което стрелковият актив на тима от благоевградското село набъбна на 22 попадения, или средно малко повече от 7 на мач. Срещу опонента от Долна Градешница четири пъти се разписа юношата на орлетата Димитър Арнаудов, който оформи хеттрика си в рамките на десет минути /между 5-а и 15-а/ и увеличи сметката си в 58-та мин. До почивката резултатът нарастна до 5:1, след като по веднъж отбелязаха В. Стойков и Иво Атанасов, а клетите гости вкараха почетно. През второто полувреме „кошницата“ на противника донапълниха Мартин Байов, Александър Джалев, Кристиян Адамов, Здравко Янакиев и Владимир Трендафилов-Багера, с което домакините се извиниха на привържениците си за фиаското 3:7 няколко дни по-рано в „Клетката“ на Вълкосел за купата на Аматьорската футболна лига.

„Спортист 1959“

В следващия кръг в ада на „Арена Падеш“ гостуват „Рилци-бразилци“, докато „Градешница“ ще търси реванш пред своите фенове срещу граничарите от Логодаж.

„СПОРТИСТ 1959“: Д. Христов, Вл. Трендафилов, З. Янакиев, Ив. Новоселски /23-П. Пешов/, Н. Вълчев, К. Крушов /54-Кр. Адамов/, И. Атанасов /63-Ал. Джалев/, Д. Боински, С. Димитров /46-М. Байов/, Д. Арнаудов /63-А. Куколев/, В. Стойков.

СТОЙЧО СТОИЦОВ






