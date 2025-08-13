„Спортист 1959“ се вихри с 12 гола в два мача на „Арена Падеш“, Ал. Джалев блесна с хеттрик

Петият от миналото първенство в горното ниво на пиринската бундеслига „Спортист 1959“ се развихри с 12 гола във встъпителните две контроли от предсезонната си подготовка на „Арена Падеш“. Хората на Кирил Цацов стартираха серията приятелски срещи с 6:3 над „Елешница“ /Ваксево/ и отвяха с 6:0 „Ботев“ /Пороминово/. Срещу побратимите от кюстендилската областна група на два пъти обра овациите на публиката Димитър Арнаудов, докато по веднъж вкараха играещият треньор на победителите Веселин Стойков, Георги Бойчев, Мартин Байов и Александър Джалев. Авторът на последния гол блесна с хеттрик във втория спаринг срещу пороминовци, забивайки третото, четвъртото и шестото попадение в противниковата мрежа. Голеадата откри Симеон Димитров-Монтес, аванса удвои преди почивката Г. Бойчев, а след нея, освен играча на мача, за погрома се разписа Д. Арнаудов. Култова съдийска тройка начело с доайена Александър Андонов, на когото по тъча помагаха елитният лайсмен Костадин Тановчев и Георги Стоянов, респектира 22-мата на терена и охлаждаше емоциите на резервните скамейки.

Децата първи стъпиха зеления килим на „Арена Падеш“ , за да подгреят атмосферата за мача с пороминовци

До началото на първенството в зона „Струма“ на 7 септември падешлии калкулират още три домашни проверки – тази неделя с „Копиловци“ на бившия си капитан Драго Драганов, седмица по-късно с първенеца на зона „Струма“ – „Перун“, и на 30 август с „Рилци-бразилци“, от които се очаква окончателно потвърждение. „Спортист 1959“ тръгва в новата кампания на своя стадион срещу новосъздадения „Юнайтед-Благоевград“ на Красимир Трайков.

„СПОРТИСТ 1959“: Д. Христов, З. Янакиев, В. Трендафилов, Ш. Карахалилов, П. Пешов, Е. Бракадански, М. Байов, С, Димитров, Д. Арнаудов, Д. Мавродиев, А. Джалев, В. Стойков, Г. Бойчев, И. Новоселски, С. Благоев, Д. Боински.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





