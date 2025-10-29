„Спортист 1959“ се спъна под дъжда в граничния патрул на своята „Арена Падеш“, изрева срещу съдията за непоказан червен картон и изгонен играч

Трета поредна загуба навъртя „Спортист 1959“ в зона Струма Север на пиринската бундеслига. Гостувайки на своята „Арена Падеш“, хората на Веселин Стойков се спънаха с 2:3 срещу граничарите от Логодаж и им отстъпиха не само стадиона си, но и четвъртата позиция в класирането. Благоевградският рефер Благой Манов оцвети двубоя с 15 жълти и един червен картон и си докара гнева на символичните гости, които изреваха за спестения червен картон на противников играч в 72-та мин. за брутално влизане отзад и показания такъв на Владимир Трендафилов-Багера в продължението на първата част за единоборство на метър от голлинията в полето на съперниците. Потърпевшият дълго оспорва решението на арбитъра, преди да напусне терена, продължи да го прави и при излизането на съдийската бригада от игрището за почивка между двете полувремена, но реакцията му се ограничи до словесни нападки, без прилагане на физическа сила. Два гола за победителите вкара Мартин Топузов, един добави Миле Денковски. Логодажани си осигуриха ранен аванс за по-малко от 180 секунди с попадение от дузпа в 5-та мин. и след режеща контра със завършек по диагонала в обратния на вратаря ъгъл в 8-та мин. Интригата върна играещият треньор В. Стойков с елегантен прехвърлящ удар в 34-та мин. Граничарската деветка отново направи преднината на своите комфортна в 74-та мин. с шут под напречната греда, поражението минимизира в края резервата Накола Вълчев от втори опит, след като при първия стражът на опонентите извади страховит рефлекс.

Лидерът „Левски“ (Крупник) разби с 6:0 абсолютния аутсайдер „Юнайтед“ /Благоевград/ и остана непобеден през кампанията. Голеадата откри в 5-та мин. Марио Самуилов, който вкара и час след началото. В 10-та мин. се разписа обичайният заподозрян Ивайло Спасов,, класическо изражение на разликата в класите придаде в 30-та мин. Христо Грозданов. След антракта за набъбване на резултата се погрижиха и Красимир Самарджийски с изстрел от халите и Валери Димитров.

Подгласникът на върха „Ветрен“ (Полена) отвя с 10:1 „Рилци-бразилци“, с което вдигна головия си актив до 39, или средно по 5.5 на мач. Професионалният лайсмен със свирка в уста Йордан Гошев изкара неравностойната среща, без да бърка в джобчето с наказателните картони, и едва смогваше да записва голмайсторите. С хеттрик се отличи Кирил Мутавджийски, два точни удара отправи Радослав Пецанов и по един добавиха Стефан Ризов, Алекс Кюлев, Мони Малиновски, вратарят Радослав Михайлов, който през второто полувреме поведе атаката, и именякът с капитанската лента Димитър Милчов.

„Перун“ от Кресна продължи гонитбата на челниците с 6:0 срещу „Градешница“. Тройка заби в мрежата на съседите Роберто Харалампиев, дубъл записа Иван Атанасов, а Венци Маламов реализира от дузпа. На перуните този уикенд предстои съдбоносна за амбициите им визита в Полена, докато водачът „Левски“ гостува в Долна Градешница.

„СПОРТИСТ 1959“: Д. Христов, Вл. Трендафилов, Ив. Новоселски, И. Вретенарски, З. Янакиев /50 – Д. Петкашев/, П. Янкулски /77 – К. Крушов/, М. Байов /77- С. Димитров/, Д. Боински /50 – И. Атанасов/, Д. Арнаудов, Г. Бойчев /50- Н. Вълчев/, В. Стойков.

ТОНИ КИРИЛОВ