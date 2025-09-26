Спор около вдигане таксите на заведенията в Дупница! Г. Градевски: Една салата е 15 лв., а вътре 200 гр маруля…, не трябва да се съобразяваме с всеки, който държи бизнес

Голяма част от общинските такси в Дупница ще бъдат увеличени, реши местният парламент на първото си заседание след лятната ваканция. Общинските съветници одобриха предложението на кмета Първан Дангов за промени в Наредбата за местните данъци и такси и цени на услуги. Въпросната точка беше в дневния ред на юлската сесия, но така и не бе приета поради изтичане на времето, предназначено за заседания. Точката предизвика дебати в залата, а от групата на ГЕРБ поискаха тя да бъде оттеглена от дневния ред и заявиха, че няма да я подкрепят.

Градоначалникът посочи увеличението на хранителните продукти, режийните разноски и минималната работна заплата като основни причини за предложените от неговия екип повишения.

Емил Гущеров от ГЕРБ поиска да отпаднат исканите увеличения за цени на маси, разполагани пред заведения в Дупница, защото това много ще натовари местния бизнес:

„Преди 3 години таксата скочи от 3,50 на 7,50 лева. Сега се предлага да стане 10 лв. Заведение с около 10 човека персонал на месец плаща около 20 000 лв. режийни разходи, както и осигуровки. 3-4 заведения в центъра на града затвориха в последните години, а това са намалени работни места. Нека тази такса да отпадне, трябва да бъде по-добре прецизирана. Най-добре би било да бъде направена среща и да се чуе мнението на собствениците на заведенията. След кризата покрай Ковид-19 те работиха с ДДС на 9%, но вече се върна, както при другите браншове. Не може да сравняваме цените с общини, които имат много по-добре развит туризъм и заведенията там имат много повече приходи. Все пак се плаща за плочки, а не за друго, както е в ГУМ, например“.

Георги Градевски от „Глас народен“ също направи интересен коментар по темата:

„Една салата струва 15 лева, а вътре има 200 грама маруля. Не мисля, че трябва да се съобразяваме с всеки, който държи бизнес. Никой от тях не е дошъл, за да се консултира с Общинския съвет за цените на стоките, които предлага. Трябва да гледаме бюджета на общината, те си гледат своя“.

Председателят на Общинския съвет Костадин Костадинов определи като трудно решението за увеличаването на данъци и такси. По думите му общината се нуждае от приходи и добави, че според него най-удачно е данъците и таксите да се увеличават всяка година с размера на инфлацията, а не да се чака допоследно, след което увеличението изведнъж да бъде със 100% или дори 200%.

Николай Табаков от ПП-ДБ пък предложи да бъде направено разделяне на отделните параграфи, които са общо 80 на брой, както и обособяването на параграфи в предложеното изменение на наредбата. Кметът Първан Дангов извади от предложението си част от тях, например тези, отнасящи се до таксите на гробните места. Градоначалникът обяви, че така е най-справедливо, тъй като иначе би било дискриминационно, защото в наредбата не са включени гробните места в селата.

Това доведе до пренареждане на докладната, като отпаднаха параграфите от 64 до 67. Така се наложи и преномериране на общо 80 параграфа, което доведе до още една извънредна почивка на съветниците. Юристът Милен Попов коментира по време на паузата, че ако не се беше преминало към преномериране, местният парламент трябваше да гласува един по един всеки един от 80-те параграфа.

Първан Дангов коментира, че проектът е бил подложен на публичното обсъждане, и призова точката да бъде гласувана, след което могат да бъдат направени и нови предложения. Той беше категоричен, че таксите в община Дупница са едни от най-ниските, и допълни, че при формирането на новите цени са били взети под внимание тези в съседните общини Благоевград, Самоков и Кюстендил. Колкото до заведенията в центъра, кметът каза:

„Има заведения в центъра в Дупница, които не плащат стотинка такса смет, защото не са декларирали собственост, нито като ползватели, нито като наематели“.

В крайна сметка промените бяха одобрени с 16 гласа „за“. По този начин таксата за ползване на млечната кухня се вдига от 2,25 лева на 4,20 лв. на ден. Ползвателите на услугата Социален патронаж пък вече трябва да плащат дневна такса от 4,50 вместо досегашните 2,50 лева. Удостоверението за търпимост скача от 100 на 250 лева, докато разрешителното за строеж вече ще струва 1 лев на квадратен метър, а не досегашните 80 стотинки. Предвидено е още увеличение цените за оценка на инвестиционен проект, за удостоверение на заварен строеж и др. Пет пъти е скокът на заверката на обстоятелствена проверка при издаване на нотариален акт – от 10 лева тази услуга вече ще струва цели 50.

Паркирането в обособените за това места на парк „Рила“ пък поскъпва три пъти и гостите на мястото за отдих ще трябва да се бръкнат с 3 вместо досегашното левче. Там се увеличава и ползването на барбекюто – от 20 на 50 лева.

Промяна ще претърпят още и таксите за ползване на маси и столове пред обектите за хранене и развлечение – от 7 на 10 лева за квадрат. Места за продажба на кооперативния пазар също ще бъдат увеличени, а за излъчването на рекламни съобщения на видеостената на площад „Свобода“ вече ще трябва да бъде заплащана такса.

Емил Гущеров от ГЕРБ обяви, че новата наредба ще бъде обжалвана в съда.

„Ще обжалваме решението, защото то не кореспондира с интересите на дупничани“, категорично бе „острието“ на най-голямата партия в местния парламент.

Това веднага предизвика реакция у председателя Костадин Костадинов. Шефът на местния парламент изрази своето недоумение, че областният управител на Кюстендилска област и бивш кмет на Дупница Методи Чимев е обжалвал пред Административния съд точки от Наредбата за обществения ред, писани по негово време:

„Чимев обжалва точки, приети по негово време. Просто не зная как да коментирам, разберете ме… Защо се обжалва нещо, което работи от години? Обжалваш нещо, което ти си ги написал и което ти самият си внесъл и след това е било прието. Той ще загуби това обжалване!“.

В началото на първата сесия след ваканцията председателят Костадин Костадинов определи работата на Общинския съвет като „задоволителна, но недостатъчна“. Той прочете декларация от името на КОД-ВМРО, в която настоява за повече дейност от страна на комисиите и така да се стигне до по-бързото разрешаване на проблемите, които са спешни и не търпят отлагане.

Както вече писахме, той подчерта, че през новия политически сезон трябва да се наблегне на теми като обществения ред и неправилното паркиране. Той настоя и за по-сериозна работа от страна на Комисията по образование и култура относно спазването на Закона за защита на детето. Като друг приоритет той определи и решение на проблемите с водоснабдяването, особено в близките села.

Общинският съвет позволи кметството да предостави право на ползване на помещения на шест читалища. Така културните институции ще могат да кандидатстват по проекти за предстоящо изграждане на информационни центрове, както и за придобиване на дигитални умения.

Бе приета и една от допълнителните точки в дневния ред, която е свързана с кандидатстването на общината по проект за развитие на културата. Общинските съветници гласуваха измененията на решението им от месец юли, касаещо досъфинансирането на инициативата от страна на кметството.

Местният парламент одобри и утвърждаването и дофинансирането на самостоятелни паралелки с ученици под минималния брой през новата учебна година в общински училища, както и това за паралелки с по-малко от 10 ученици.

