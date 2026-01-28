Спрете напукването на ръцете със зехтин

Сухата и напукана кожа на ръцете е един от често срещаните проблеми през студените месеци от годината.

Основният виновник за това е липсата на влага. През зимата влажността на външния въздух се понижава. В домовете въздухът също е по-сух поради използването на отоплителни уреди, пише Ретро.бг. Честото миене на ръцете и употреба на дезинфектанти като превенция на грип или други вирусни инфекции допълнително допринася за намаление на натуралните масла и секрети, поддържащи естествената влага на кожата. Всичко това води до дехидратация на кожата на ръцете, съпроводено с напукване, залющване, зачервяване, а понякога и кървене. Мастните киселини в зехтина са отлично средство за справяне с проблема сухи ръце. Високото съдържание на мононенаситени мазнини (около 73 грама на 100 грама зехтин) подпомагат хидратацията, мекотата и еластичността на кожата. Освен това зехтинът има и други полезни ефекти върху кожата, като забавяне на стареенето. Нужно е просто да затоплите леко малко зехтин и да масажирате с него ръцете си в продължение на около 5 минути всеки ден.