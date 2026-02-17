Спрягат Димитър Бербатов за министър на спорта в проектокабинета на Андрей Гюров (ОБНОВЕНО)

Рекордьорът по голове за България и бивша звезда на „Манчестър Юнайтед” Димитър Бербатов е спряган за министър на спорта в служебния кабинет на Андрей Гюров. Утре бившият депутат от ПП представя своя проект за кабинет пред президента Илияна Йотова. Йотова приема Гюров на „Дондуков“ 2 от 12.00 часа.

В предишното служебно правителство спортен министър пък беше легендарният баскетболист Георги Глушков, който е и първият българин, играл в НБА. Преди това спортни министри бяха автомобилният състезател Димитър Илиев, олимпийската медалистка в стрелбата Весела Лечева, а още по-рано начело на ММС бяха Радостин Василев и Андрей Кузманов.

Иначе Димитър Бербатов имаше амбиции да стане и президент на Българския футболен съюз, но не бе избран от клубовете на проведения изборен конгрес през 2024 година. Тогава клубовете се спряха на Георги Иванов-Гонзо. Преди това Бербатов бе опозиция на дългогодишния президент Борислав Михайлов.

Благоевградчанинът беше спряган за ръководен пост и в бившия му клуб ЦСКА, но до неговото влизане в клуба така и не се стигна. Той бе канен неформално от бившия треньор на червените Александър Томаш да участва в тренировъчния процес със съвети към нападателите на отбора.

А иначе последните дни в медийното пространство се въртят редица имена в бъдещия служебен кабинет на преподавателя от Американския университет в Благоевград.

За вицепремиер се спряга името на Румяна Бъчварова, която заемаше същия пост в кабинета на Бойко Борисов, тя е и бивш вътрешен министър. За вътрешен министър се спряга Емил Ганчев, който е бивш заместник-министър. За министър на правосъдието се обсъжда името на бившия заместник-министър в кабинета на Кирил Петков – Емил Дечев. За отбранителен министър се спряга името на бившия министър на отбраната на Иван Костов – Бойко Ноев. Външното министерство се очаква да се поеме или от Надежда Нейнски, или от бивш министър на Симеон Сакскобургготски – Гергана Паси. За икономически министър се обсъждат две имена – Трайчо Трайков и Даниела Везиева. Министерство на образованието се поема от бившия заместник-министър Наталия Митева. Очаква се Борислав Гуцанов да запази поста си на социален министър. Бившият заместник-кмет по финанси и настоящ заместник-министър Георги Клисурски пък се очаква да е финансов министър. Асена Сербезова се очаква да поеме здравното министерство. Иван Шишков ще поеме поста на министър на регионалното развитие и благоустройство. Александър Николов ще е министър на енергетиката, а Милена Стойчева – на иновациите.

ВАСИЛЕНА ПЕТРОВА