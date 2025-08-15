Спряха на ГКПП „Кулата“ миниван с животни без документи, умъртвиха ги

След сигнал от служител на „Гранична полиция“ в района след ГКПП „Кулата“ бе спрян миниван, в който инспектори откриха 7 овце, 1 пръч и 20 кг овче месо. Нито животните, нито месото имаха идентификационни и здравни маркировки или придружаващи ветеринарномедицински документи. Превозното средство не е било регистрирано за транспорт на живи животни или продукти от животински произход.

По разпореждане на официалния ветеринарен лекар, с цел предотвратяване на разпространение на зарази, животните са евтаназирани, а месото е унищожено по установения ред. На водача е съставен акт за административно нарушение.

Българската агенция по безопасност на храните припомня, че нерегламентираното транспортиране на животни и продукти от животински произход без документи, удостоверяващи здравния им статус и произход, крие сериозни рискове за здравето на хората и животните, както и за безопасността на храните.





