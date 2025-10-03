Сравнение на разходите: Металокерамични vs. Циркониеви коронки

Когато става въпрос за възстановяване на зъби, изборът на подходящия материал за коронка е от съществено значение. Два от най-популярните варианти на пазара са металокерамичните и циркониевите коронки. Въпреки че и двата материала предлагат надеждност и естетика, те се различават по цена, дълготрайност и биосъвместимост.
Металокерамични коронки
Цена: Цените на металокерамичните коронки варират в зависимост от клиниката и сложността на случая. Примерни цени са:
- Металокерамична коронка: около 190–450 лв.
Предимства:
- Достъпна цена: Металокерамичните коронки са по-достъпни в сравнение с циркониевите.
- Здравина: Предлагат добра механична якост, подходящи за задни зъби.
- Бързо изработване: Процесът на изработка е сравнително бърз.
Недостатъци:
- Естетика: Не са толкова прозрачни като циркониевите, което може да ги направи по-малко естетични, особено за предни зъби.
- Износване на съседни зъби: Могат да износват съседните зъби поради твърдостта на металната основа.
Циркониеви коронки
Цена: Цените на циркониевите коронки също варират, но обикновено са по-високи от тези на металокерамичните. Примерни цени са:
- Циркониева коронка: около 290–800 лв.
Предимства:
- Естетика: Циркониевите коронки имат висока прозрачност, което ги прави почти неразличими от естествените зъби.
- Биосъвместимост: Цирконият е хипоалергенен материал, който не предизвиква реакции в организма.
- Дълготрайност: При правилна грижа, циркониевите коронки могат да издържат над 15 години.
Недостатъци:
- Цена: По-високата цена може да бъде пречка за някои пациенти.
- Изработка: Процесът на изработка може да отнеме повече време в сравнение с металокерамичните коронки.
|Характеристика
|Металокерамични коронки
|Циркониеви коронки
|Цена
|По-ниска
|По-висока
|Естетика
|По-малка
|Висока
|Биосъвместимост
|Добра
|Отлична
|Дълготрайност
|10 – 15 години
|Над 15 години
|Износване на съседни зъби
|Да
|Не
Изборът между металокерамични и циркониеви коронки зависи от индивидуалните предпочитания, бюджет и нужди на пациента. Ако търсите по-достъпно решение с добра здравина, металокерамичните коронки могат да бъдат подходящи. Ако обаче предпочитате по-висока естетика и дълготрайност, циркониевите коронки са отличен избор.
За повече информация относно цените и възможностите за поставяне на циркониеви коронки, можете да посетите тук – https://igdental.bg/ceni.html