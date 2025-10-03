Сравнение на разходите: Металокерамични vs. Циркониеви коронки

Когато става въпрос за възстановяване на зъби, изборът на подходящия материал за коронка е от съществено значение. Два от най-популярните варианти на пазара са металокерамичните и циркониевите коронки. Въпреки че и двата материала предлагат надеждност и естетика, те се различават по цена, дълготрайност и биосъвместимост.

Металокерамични коронки

Цена: Цените на металокерамичните коронки варират в зависимост от клиниката и сложността на случая. Примерни цени са:

Металокерамична коронка: около 190–450 лв.





Предимства:

Достъпна цена: Металокерамичните коронки са по-достъпни в сравнение с циркониевите.





Металокерамичните коронки са по-достъпни в сравнение с циркониевите. Здравина: Предлагат добра механична якост, подходящи за задни зъби.





Предлагат добра механична якост, подходящи за задни зъби. Бързо изработване: Процесът на изработка е сравнително бърз.





Недостатъци:

Естетика: Не са толкова прозрачни като циркониевите, което може да ги направи по-малко естетични, особено за предни зъби.





Не са толкова прозрачни като циркониевите, което може да ги направи по-малко естетични, особено за предни зъби. Износване на съседни зъби: Могат да износват съседните зъби поради твърдостта на металната основа.





Циркониеви коронки

Цена: Цените на циркониевите коронки също варират, но обикновено са по-високи от тези на металокерамичните. Примерни цени са:

Циркониева коронка: около 290–800 лв.





Предимства:

Естетика: Циркониевите коронки имат висока прозрачност, което ги прави почти неразличими от естествените зъби.





Циркониевите коронки имат висока прозрачност, което ги прави почти неразличими от естествените зъби. Биосъвместимост: Цирконият е хипоалергенен материал, който не предизвиква реакции в организма.





Цирконият е хипоалергенен материал, който не предизвиква реакции в организма. Дълготрайност: При правилна грижа, циркониевите коронки могат да издържат над 15 години.





Недостатъци:

Цена: По-високата цена може да бъде пречка за някои пациенти.





По-високата цена може да бъде пречка за някои пациенти. Изработка: Процесът на изработка може да отнеме повече време в сравнение с металокерамичните коронки.

Характеристика Металокерамични коронки Циркониеви коронки Цена По-ниска По-висока Естетика По-малка Висока Биосъвместимост Добра Отлична Дълготрайност 10 – 15 години Над 15 години Износване на съседни зъби Да Не

Изборът между металокерамични и циркониеви коронки зависи от индивидуалните предпочитания, бюджет и нужди на пациента. Ако търсите по-достъпно решение с добра здравина, металокерамичните коронки могат да бъдат подходящи. Ако обаче предпочитате по-висока естетика и дълготрайност, циркониевите коронки са отличен избор.