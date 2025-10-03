GHB-728×90-May-2025
GHB-728×90-May-2025
Топ теми

Сравнение на разходите: Металокерамични vs. Циркониеви коронки

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 523 )

Когато става въпрос за възстановяване на зъби, изборът на подходящия материал за коронка е от съществено значение. Два от най-популярните варианти на пазара са металокерамичните и циркониевите коронки. Въпреки че и двата материала предлагат надеждност и естетика, те се различават по цена, дълготрайност и биосъвместимост.

Металокерамични коронки

Цена: Цените на металокерамичните коронки варират в зависимост от клиниката и сложността на случая. Примерни цени са:

  • Металокерамична коронка: около 190–450 лв.

Предимства:

  • Достъпна цена: Металокерамичните коронки са по-достъпни в сравнение с циркониевите.

  • Здравина: Предлагат добра механична якост, подходящи за задни зъби.

  • Бързо изработване: Процесът на изработка е сравнително бърз.

Недостатъци:

  • Естетика: Не са толкова прозрачни като циркониевите, което може да ги направи по-малко естетични, особено за предни зъби.

  • Износване на съседни зъби: Могат да износват съседните зъби поради твърдостта на металната основа.

Циркониеви коронки

Цена: Цените на циркониевите коронки също варират, но обикновено са по-високи от тези на металокерамичните. Примерни цени са:

  • Циркониева коронка: около 290–800 лв.

Предимства:

  • Естетика: Циркониевите коронки имат висока прозрачност, което ги прави почти неразличими от естествените зъби.

  • Биосъвместимост: Цирконият е хипоалергенен материал, който не предизвиква реакции в организма.

  • Дълготрайност: При правилна грижа, циркониевите коронки могат да издържат над 15 години.

Недостатъци:

  • Цена: По-високата цена може да бъде пречка за някои пациенти.

  • Изработка: Процесът на изработка може да отнеме повече време в сравнение с металокерамичните коронки.
ХарактеристикаМеталокерамични коронкиЦиркониеви коронки
ЦенаПо-нискаПо-висока
ЕстетикаПо-малкаВисока
БиосъвместимостДобраОтлична
Дълготрайност10 – 15 годиниНад 15 години
Износване на съседни зъбиДаНе

Изборът между металокерамични и циркониеви коронки зависи от индивидуалните предпочитания, бюджет и нужди на пациента. Ако търсите по-достъпно решение с добра здравина, металокерамичните коронки могат да бъдат подходящи. Ако обаче предпочитате по-висока естетика и дълготрайност, циркониевите коронки са отличен избор.

За повече информация относно цените и възможностите за поставяне на циркониеви коронки, можете да посетите тук – https://igdental.bg/ceni.html

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *