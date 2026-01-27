Сребърна маска и второ място за цялостно представяне на фестивала в град Перник завоюва кукерската група от село Крупник

Кукерската група на село Крупник прикова погледите на зрителите в кукерския фестивал в град Перник. Водени от кмета на селото Александър Равначки, кукерите от Крупник се представиха изключително впечатляващо и достойно, оставяйки силен отпечатък върху празничната сцена.



Групата, която наброяваше над 300 участници, впечатли публиката със своята масовост, автентичност и неподправен дух. В редиците й се включиха представители на всички поколения – от най-малкия участник, едва на 3 години, закърмен от най-ранна детска възраст с кукерските традиции, до най-възрастния участник – на 83 години. Това е живо доказателство, че традицията в Крупник не просто се пази, а се предава и живее.

Заради забележителното си участие кукерската група на село Крупник завоюва Сребърна маска и второ място за цялостно представяне на фестивала в град Перник.

ИВАН ПЕТРОВ