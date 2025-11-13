Средната заплата в държавната администрация достигна 3 088 лева

Средната брутна заплата в държавната администрация в края на третото тримесечие на 2025 г. възлиза на 3 088 лева. Тя се е покачила с 417 лева спрямо същия период на миналата година, когато е била 2 671 лева.

Средна работна заплата

Държавната администрация се намира на пето място по брутна заплата, като преди нея по-високо платени дейности са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 5 512 лева;

„Финансови и застрахователни дейности“ – 3 716 лева;

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3 539 лева.

„Професионални дейности и научни изследвания“ – 3 460 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 586 лева;

„Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 763 лева;

„Други дейности“ – 1 774 лева.

През третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 14.2%, а в частния сектор – с 11.3%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2025 г. е 2 570 лв., за август – 2 497 лв., и за септември – 2 580 лева.

През третото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2 549 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2025 г. с 0.9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Образование“ – с 4.0%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.8%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 1.8%.

Спрямо третото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности:

„Административни и спомагателни дейности“ – със 17.5%,

„Строителство“ – с 16.5%,

и „Образование“ – с 16.4%.

Наети лица

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2025 г. намалява с 28.9 хил., или с 1.2%, спрямо края на юни 2025 г., като достига 2.36 млн. по предварителни данни на НСИ.

Спрямо второто тримесечие на 2025 г. най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 14.9%, в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3.3%, и в „Операции с недвижими имоти“ – с 3.0%.

В края на септември 2025 г. в сравнение с края на септември 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 30.1 хил., или с 1.3%. Най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 11.8 хил., „Строителство“ – с 8.0 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 5.5 хил., а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – с 8.1 хил., както и в „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.2%, в „Строителство“ – с 6.1%, и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 6.0%, а най-голямо намаление е регистрирано при „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4.5%, и при „Добивна промишленост“ – с 1.9%.