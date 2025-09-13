Средностатистическото куче знае най-малко 89 думи и фрази

Разбира ли ме моят домашен любимец? Това е въпрос, който интересува собствениците на кучета още откакто животните са били опитомени. Ново проучване показва, че кучетата са способни да разбират повече, отколкото мнозина хора могат да си представят.

Канадски изследователи, които изучавали 165 кучета и техните стопани, установили, че животните напълно разбират между 15 и 215 думи и фрази. Средно домашните любимци в проучването могат да разберат 89 думи – толкова думи разбира и средностатистическото 18-месечно бебе, предава БГНЕС.

Изследователите Катрин Рийв и Софи Жак от катедрата по психология и невронауки в университета Далхаузи свързват способността на животните да се учат от близките им взаимоотношения с хората.

„Поради тяхната еволюционна история и тясна връзка с хората, домашните кучета са се научили да реагират на човешките вербални и невербални сигнали на ниво, несравнимо с други видове“, казаха те.

Проучването стига до заключението, че кучетата са особено силни в реагирането на команди, а по-малко разбират думи, свързани с предмети. Почти всички кучета в изследването са реагирали на собственото си име и основни команди като: ела, долу, остани, чакай, не, добре и напусни.

Повечето от кучетата ще размахат опашки, когато чуят фрази, свързани с лакомство, като „добро момиче“ или „добро момче“.

И въпреки че някои собственици на кучета може да не са съгласни, изследователите признават, че животните може просто да са се научили да реагират правилно на думите и командите, които чуват, но не е задължително да разбират напълно значението им.





