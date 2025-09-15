Среднощен екшън пред заведение в Благоевград, ранен е 43-г. мъж

На 13.09.2025 г. в 01 РУ-Благоевград е получен сигнал, че около 04:00 часа на същата дата пред питейно заведение в Благоевград е възникнала физическа саморазправа, при която са нанесени удари с ръце и крака в областта на главата и тялото на 43-годишен благоевградчанин. Същият е пострадал с фрактура на ребра и пневмоторакс и е настанен за лечение в МБАЛ-Благоевград. От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия и са установени тримата извършители на деянието – 28-годишен мъж и двама непълнолетни младежи, които са от гр. Благоевград. Образувано е досъдебно производство. Работата продължава.





