Срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща е официално отменена

Съединените щати отмениха планираната среща на върха в Будапеща между президента Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин след твърдата позиция на Русия по безкомпромисните искания относно Украйна, съобщи в. „Файненшъл таймс“. Решението дойде след напрегнат разговор между висшите дипломати на двете страни.

Белият дом не отговори веднага на искането за коментар. Длъжностни лица в руското правителство не бяха веднага на разположение за коментар.

Плановете за среща на върха в Будапеща този месец между Тръмп и Путин бяха отложени, след като Москва се придържа към исканията си, включително Украйна да отстъпи повече територии като условие за прекратяване на огъня. Тръмп подкрепи призива на Украйна за незабавно прекратяване на огъня по сегашния начин.

Дни след като Тръмп и Путин се споразумяха да се срещнат в унгарската столица, за да обсъдят как да се сложи край на войната на Русия в Украйна, руското външно министерство изпрати меморандум до Вашингтон, в който се подчертават същите искания за справяне с това, което Путин нарича „основните причини“ за неговото нахлуване, които включват териториални отстъпки, рязко намаляване на въоръжените сили на Украйна и гаранции, че никога няма да се присъедини към НАТО, съобщава изданието.

След новината за евентуална среща между Тръмп и Путин украинският президент Володимир Зеленски веднага изрази готовност да се присъедини към тях.

„Ако бъда поканен в Будапеща – ако поканата е във формат, при който се срещаме тримата, или така наречената „совалкова дипломация“, при която президентът Тръмп се среща с Путин, а след това Тръмп се среща с мен – тогава по един или друг начин ще се съгласим“, заяви Зеленски.

Украинският президент разкритикува избора на Унгария като домакин, тъй като страната има напрегнати отношения с Киев и се разглежда като член на ЕС, най-близък до Кремъл.

„Не вярвам, че премиер, който блокира Украйна навсякъде, може да направи нещо положително за украинците или дори да даде балансиран принос“, добави Зеленски, имайки предвид унгарския лидер Виктор Орбан.

През 1994 г. Москва подписва меморандум в Будапеща, с който се гарантира сигурността на Украйна, Беларус и Казахстан в замяна на отказ от голяма част от ядрените оръжия, останали от съветската епоха.

От завръщането си в Белия дом по-рано тази година Тръмп се стреми към бърз край на продължаващия конфликт в Украйна, като настоява за серия от директни преговори между украински и руски представители и дори посрещна Путин за среща в Аляска – дипломатически усилия, които досега не са довели до пробив. БГНЕС