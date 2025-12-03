Срещата на Путин с Уиткоф и Къшнър приключи след близо 5 часа

Преговорите за прекратяване на войната в Украйна между руския президент Владимир Путин и американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър приключиха. Разговорите продължиха близо 5 часа, съобщиха Си Ен Ен и БГНЕС. Те не доведоха до пробив в постигането на мирно споразумение.

Срещата представлява ключов момент за Украйна в потенциално напрегната седмица, след дни интензивна дипломация. В центъра ѝ стои американски мирен план, който беше преработен под натиск от Киев и европейските му партньори.

Къшнър и Уиткоф трябваше да представят на Путин новата версия на американския план, изготвена след като първоначалният вариант породи опасения в Киев и други европейски столици, че прави твърде много отстъпки на Москва.

От Кремъл обявиха, че части от предложения план остават неприемливи за Русия. Засега няма коментар от американска страна.



Преди срещата Владимир Путин заяви, че Русия не иска война с Европа, но че ако Европа я започне, тя ще приключи толкова бързо, че няма да остане никой, с когото Русия да преговаря.

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков, заяви, че Путин е изпратил поредица от важни сигнали и поздрави на Тръмп, но че страните са се споразумели да не разкриват подробности пред медиите.

„Естествено, обсъдихме с американските колеги съдържанието на тези документи, които американците представиха на Москва преди известно време. Не сме обсъждали конкретни формулировки, конкретни американски предложения. Обсъдихме същността на това, което беше написано в американските документи. Можехме да се съгласим с някои неща и президентът Путин потвърди това пред своите събеседници. Критикувахме някои неща и президентът не скри нашата критична, дори негативна нагласа към редица предложения“, обясни Ушаков.