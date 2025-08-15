Срещнаха се! Ръкостискане между Тръмп и Путин преди ключовите преговори

Започна ключовата среща в Аляска между Доналд Тръмп и Владимир Путин. Американският президент прие руския си колега във военната база „Елмендорф–Ричардсън” в Анкъридж. Очаква се държавните глави на САЩ и Русия да обсъдят евентуален мир в Украйна. Войната, продулжаващата вече над три и половина години, се определя като най-смъртоносният конфликт в Европа от Втората световна война.

Двамата слязоха от правителствените си самолети, а минута след това последва ръкостискане.

Президентът Владимир Путин се присъедини към президента Доналд Тръмп в президентската му лимузина, докато напускат пистата и се отправят към срещата си, предаде Си Ен Ен.

Разговорите са във формат 3 на 3 – от американска страна освен Тръмп ще присъстват държавния секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф. В руската делегация участва външният министър Сергей Лавров и съветникът на Путин Юрий Ушаков.

Програмата на двамата президенти предвижда работна закуска, след което среща, на която за кратко ще бъдат допуснати и журналисти. След разговорите е предвидена пресконференция на двамата президенти. Доналд Тръмп вече каза, че когато приключи срещата му с Путин, ще разговаря първо с украинския президент Володимир Зеленски, а след това и с европейски лидери.





