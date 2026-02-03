Срещу тъмни кръгове под очите: Мляко, яйца и резенчета ябълка

Тъмните кръгове под очите са резултат от често събуждане през нощта, емоционална нестабилност и умора на очите. Те са също така признак на стареене, забавен венозен кръвоток, недостатъчно снабдяване с кислород на червените кръвни телца в кожата около очите, прекомерно натрупване на въглероден диоксид и метаболитни отпадъци във венозните съдове или дори хронична хипоксия. Кръвта потъмнява, застоява се и причинява посиняване на кожата около очите. С напредването на възрастта подкожната мазнина в тази област изтънява, така че тъмните кръгове стават по-забележими.

И така, за какви състояния свидетелстват тъмните кръгове под очите? Разкрива китайският „Sina“.

Хроничен ринит. Редовно ли получавате пристъп на ринит сутрин? Подсмърчането или кихането увеличават притока на кръв към областта на очите, което води до образуването на тъмни кръгове. Следователно черните кръгове под очите са пряко свързани с хроничния ринит.

Хроничен гастрит. Ако имате продължителни проблеми с храносмилането и усвояването на храната, под очите ще се появят синини. Те са особено забележими при хора, които имат хронично стомашно-чревно заболяване.

Хронично чернодробно заболяване. Продължителното заболяване на черния дроб или увеличаването на този орган също води до пигментации около клепачите, които наричаме черни очи.

Нередовна менструация. Ако при жените се наблюдава по-тъмна пигментация на черните очи по време на менструация, това може да е причинено от дисменорея или нередовен цикъл

Прости и практични начини за премахване на тъмните кръгове под очите

Смесете в съотношение 1:1 студена вода и прясно мляко, накиснете памучни тампони в разтвора и оставете върху очите си за 15 минути.

Нанесете маска от кисело мляко върху клепачите за 10 минути.

Накиснете памучни тампони в охладен чай и нанесете върху очите за 15 минути.

Сварете няколко яйца, махнете черупките, увийте ги в кърпа и масажирайте затворените си очи.

Нанесете резенчета ябълка върху клепачите за 15 минути.

Друг ефективен начин е да си лягате рано

За много хора може да се окаже почти невъзможно да си лягат рано, ако са свикнали да стоят до късно. В крайна сметка се мятате и въртите и посягате към телефона си. Ученето или работата също може да ви попречат да си легнете навреме.