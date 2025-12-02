Срещу 169 920 лв. роднинска фирма на бившия зам. кмет на Перник В. Караилиев ще прави поливна система за парка в Кочериново

Пернишката „Виа Интелего“ ООД на Силвана и Иво Гаджови поема изграждането на автоматизираната поливна система в парка на гр. Кочериново. Фирмата бе единствената, проявила интерес към обществената поръчка, която ще изпълни срещу 169 920 лв., от които 3000 лв. ще струва проектът, 165 360 лв. ще са строително-монтажните дейности и 960 лв. – упражняването на авторския надзор. Като подизпълнител Гаджови са посочили „Инфраконструкт“ ООД, което също е тяхна фирма.

„Виа Интелего“ се ангажира да изготви проекта за 10 дни, а самото строителство ще е 45 дни. В хода на заданието трябва да се направи водовземане от езерото в парка и да се изгради помпена станция.

Това не е първата й спечелена поръчка в Кочериново – този март фирмата пое срещу 790 000 лв. без ДДС покриване на цялата община с икономично осветление.

Инж. Иво Гаджов развива фирмите си в областта на проектирането и строителството на пътища, улици, жп линии и транспортни съоръжения. През 2019 г. той попадна във фокуса на общественото внимание с обществена поръчка за 368 000 лв. от 2017 г. за реконструкция и рехабилитация на мост над р. Струма в Перник. Тогава Антикорупционният фонд сигнализира, че Гаджов е братовчед на тогавашния заместник-кмет по строителството инж. Владислав Караилиев. Сигналът бе подаден до прокуратурата в Перник, Агенцията за държавна финансова инспекция и бившата КПКОНПИ. Районна прокуратура – гр. Перник отказа да образува досъдебно производство по случая, обосновавайки се с писмени сведения от Иво Гаджов, който заявил, че към момента на подготовката на необходимата документация е бил съсредоточен във въпросите дали фирмата му разполага с необходимия капацитет за изпълнението на поръчката и как да изготви най-добро техническо предложение, затова механично подписал декларация, че не е в конфликт на интереси с някой от пернишката управа.

Иво Гаджов

Зам. кметът Владислав Караилиев се отърва от санкция с декларацията си от 2014 г., в която посочил собственика на „Виа Интелего“ като свързано с него лице. След половин година разследване го оправда и Антикорупционната комисия.

ВАНЯ СИМЕОНОВА