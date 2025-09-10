Срещу 43 000 лв. община Симитли търси кой ще направи парк на миньора в с. Брежани

Община Симитли обяви обществена поръчка за избор на фирма, която ще може да направи в с. Брежани единствения по рода си в страната парк на миньора. Прогнозната й стойност е

36 349,17 лв. без ДДС, или 43 618 лв. с ДДС, и до 26 септември ще се събират офертите на кандидатите.

Бившият рудник с новооткрития надпис бе в центъра на честванията в края на август за 100-г. на мина „Брежани“



Парите са за инженеринг на обекта, включващ проучвателни работи и набиране на необходимата информация за изготвяне на инвестиционния проект, организиране и изпълнение на строителството на парка, купуване на нужните материали и продукти, изчистване на обекта след приключване на работата по него и осъществяване на авторски надзор. Сред едно от основните изисквания на изпълнителя е да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да е информация за възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на договора, да не накърнява или уврежда доброто име и репутация на общината, както и да предаде готов обекта в срок до 240 календарни дни.

Паркът ще бъде ситуиран пред входа на бившия рудник, където преди дни се състоя тържественото честване на 100 г. от откриването на мина „Брежани“.

Припомняме, че точно в навечерието на празненството бивш работник откри заличен от комунистите надпис „Богъ на помощъ“ точно над входа на бившия рудник, който бил направен от немците при откриването му. Сега жителите на селото го приемат като девиз на Брежани.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





