Срещу 6 евро феновете на „нафтата“ припомнят на разложани кошмарния финал за купата

Срещу 6 евро феновете на „Нефтохимик“ припомнят на „Пирин“ /Рз/ кошмарния финал за волейболната купа на България. Това е цената на билета, който трябва да платят редовите привърженици на бургазлии, за да присъстват на шампионатния двубой между двата тима тази вечер край морето. За учащи и пенсионери талоните струват 4 евро. Клубното ръководство предвижда специално шоу за ултрасите, посветено на триумфа във втората по сила надпревара преди десетина дни в „Арена Самоков“, където тимът на Иван Станев спечели шестия си трофей след 3:1 в решителния сблъсък срещу хората на Благовест Катранджиев.

Само от пиринци зависи да превърнат в кошмар празничното шоу на домакините по случай спечелената купа

Всички зрители в зала „Бойчо Брънзов“ ще получат рекламни шалчета със снимка на любимия отбор. Късметлиите по трибуните ще си тръгнат и с волейболни топки с автографи на играчите от първия тим. Кулминацията на фенските емоции ще бъде след края на мача, когато привържениците ще имат възможност да се снимат с купата и с избран от тях волейболист пред рекламната стена на клуба, както и да вземат автографи върху специално изработените шалчета. Своеобразното повторение на финала се явява първото домакинство на „нафтата“ след боя по разложани и се очаква трибуните да се пукат по шевовете, а пред гостите се открива уникалният шанс да вгорчат настроението на противника, ако успеят да надскочат себе си и победят. Пиринци отстъпиха пред собствена публика с 1:3 при есенната визита на днешния си опонент, който е четвърти във временното класиране на националната лига с 23 т. /8 п., 4 з./, докато тимът от планинското градче е седми с 18 пункта и две победи по-малко.

ТОНИ КИРИЛОВ