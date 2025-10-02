Топ теми

Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 376 )

Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, съобщават от пресцентъра на МВР.

„Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ (АИС-АНД) в момента не работи. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни“, посочват от ведомството и се извиняват за причиненото неудобство. 

