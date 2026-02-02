Срути се подът на чакалнята на жп гарата в Макоцево, работници пропаднаха в мазето

Пропадна подът на жп гарата в село Макоцево, съобщиха от Областната дирекция на МВР – София.

Сигнал за инцидента е постъпил около 9.55 часа на 30 януари в РУ-Елин Пелин.

При огледа на местопроизшествието е установено, че подът на чакалнята е пропаднал и работници, поддържащи жп трасето, са паднали в долното помещение.

Пострадал е един от мъжете, настанен за лечение с фрактура на прешлен на гръбначния стълб.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление от Наказателния кодекс.

Дарик