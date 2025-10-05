Сръбска фирма доставя 45 подземни контейнера за боклук на Благоевград

Сръбската фирма „Корали“ ООД ще достави на община Благоевград 45 подземни контейнера за смет за 483 000 лв. с ДДС. Тя бе избрана от комисия, съставена от общински експерти и общински съветници, след проведена обществена поръчка.

От процедурата бе отстранено казанлъшкото дружество „Техно Виста“ ЕООД, единствен конкурент, който предложи по-ниска цена от 387 598 лв. Проверка на мострите обаче установила, че представената от българското дружество не отговаря на параметрите на артикулите, посочени в процедурата. Констатирано било, че надземната част на контейнера не е изработена от неръждаема стомана, което е вписано изрично в изискванията, а капакът е пластмасов, вместо да е изработен от горещо поцинкована стоманена конструкция и устойчив на корозия алуминиев лист. Заради несъответствията „Техно Виста“ ЕООД е отстранен от участие в поръчката и е предпочетена офертата на сръбската фирма, отговаряща на поставените от общината параметри на подземните контейнери.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА