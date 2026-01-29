Сръбският певец МС Стоян заведе пернишката си половинка Анелия на Малдивите за рождения й ден

Сръбският певец МС Стоян заведе пернишката си булка на Малдивите, похвали се самият той. Поводът за това е рожденият й ден, а снимките издават повече за тържеството.

Празничната вечеря на младоженците е била върху пясъка на плажа. Те са седнали на зелени столове, а масата между тях е в червено, отрупана с цветя и свещи. Двамата вдигат наздравица на фона на малка заря в небето. 42-годишният БГ зет е показал и спалнята им, украсена с цветя, нарисувана торта и надпис Happy Birthday, Anelia.

Музикантът продължава на всички снимки да крие лицето на жена си от почитателите, като слага сърца върху него още от сватбата в края на октомври. Но въпреки това „Телеграф” разкри самоличността й. Анелия, която вече и във Фейсбук е приела фамилията му Стойкович, е родена като Трифонова и е от пернишкия квартал „Мошино“. Тя е с 16 г. по-млада от него. През 2018 г. е завършила Гимназията с преподаване на чужди езици в Перник, а по време на пандемията през 2022 г. е започнала работа като стюардеса.