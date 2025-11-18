Сръбски тираджия осъден условно за контрабанда на цигари през МП – Златарево

Сръбски тираджия бе осъден условно за контрабанда на цигари, след като се призна за виновен и сключи споразумение с Окръжна прокуратура – Благоевград. На 10.11.2025 г. на МП – Златарево пристигнал влекач с полуремарке без натоварена стока, управляван от гражданина на Сърбия А.П. Моторното превозно средство било селектирано за проверка. По време на извършения щателен контрол митническите служители открили под товарното помещение тайник с цигари без български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандната стока ,с 3 различни търговски марки, е 12 210 кутии, или 244 200 къса. Водачът А.П. е бил привлечен в качеството на обвиняем за пренасяне от Република Северна Македония в Република България на стоки за търговски цели в големи размери без знанието и разрешението на митниците. За престъплението по чл. 242, ал. 1, б. „д“ от НК – контрабанда на акцизни стоки в големи размери, се предвижда наказание до 10 г. затвор и глоба от 20 000 до 100 000 лв.

След споразумение с наблюдаващия прокурор, което е одобрено от Окръжен съд – Благовеград, на обвиняемия е наложено наказание от 2 години и 11 месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за срок от 5 години. Предметът на контрабандата – 244 200 къса цигари, е отнет в полза на държавата и е постановено унищожаването им. Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА