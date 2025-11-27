Стадион „Бончук“ протече! Зам. кметът Б. Христов: Време е държавата да чуе Дупница, „Марек“ и неговите фенове

В коридорите на административната сграда е пълно с вода до глезените, падна окаченият таван, персоналът реди кофи и легени



Стадион „Бончук“ е във все по-окаяно състояние, а държавата продължава да бави парите за одобрения още в края на 2023 г. мащабен ремонт. След поредните дъждове тези дни вътрешните помещения в административната сграда са наводнени. От работещия персонал са наредили кофи и легени, като се редуват да отводняват стаите и коридорите, водещи към съблекалните. Паднала е част от мазилката и окаченият таван в една от треньорските стаи, а ламинатът и паркетът в част от кабинетите се е подул. „Време е най-накрая държавата да чуе Дупница, „Марек“ и неговите фенове! В коридора е пълно с вода до глезените. Има и паднал окачен таван, прогизнал ламинат. Чакаме вече средствата за този ремонт близо две години. В края на декември 2023 г. ремонтът на стадион „Бончук“ беше вкаран в Закона за държавния бюджет при едни 30 милиона лева, които са предвидени за общината. В края на лятото на 2024 г. разписахме споразумение за финансиране и че има одобрена сума, която е налична. Подписахме споразумение, проведохме процедура и имаме избран изпълнител. Имаме и пуснати искания за аванс, които стоят от година и нещо „на трупчета“. Лошите метеорологични условия повлияха за тези щети през последните дни. Но там, реално, цялата обстановка е такава. Опъваме маркучи за поливане. Ние сме може би единственият стадион в професионалния футбол на България, който полива с маркучи. Проектът включва точно това – ремонтиране на сградния фонд, съблекалните, покривите, треньорските и съдийските стаи заедно с поливната система. Засега няма яснота от държавата кога ще бъде платен авансът за стадиона. От тези одобрени проекти за момента са платили само един аванс за подмяната на водопровода в село Самораново. Има одобрено финансиране и за водопроводната мрежа в с. Яхиново. Но проектите за водопровода в с. Джерман и мащабният ремонт на „Бончук“ чакат на стендбай от година и половина. Явно задържат да мине края на годината. Да се надяваме, че след Нова година ще има средства и за стадиона. Но тези 2,5 милиона лева имаха една стойност през 2023 г., докато сега тя е съвсем друга. А от новата година пък ще имат съвсем друга… Но поне да дойдат тези, които са одобрени и за които вече имаме подписано споразумение“, коментира заместник-кметът на община Дупница по строителните дейности Бойко Христов.

Бойко Христов

Кофите с вода в коридора, водещ към съблекалните

Падналият окачен таван в една от треньорските стаи



Припомняме, че градоначалникът Първан Дангов подписа договор за финансирането на дългоочаквания ремонт на ст. „Бончук“ на 27 септември 2024 г. Той се срещна с тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова-Касабова, за да уточнят последните детайли относно държавната помощ и най-голямата пречка по стартирането на ремонтните дейности на спортното съоръжение беше премахната. Иначе още в края на 2023 г. стана ясно, че държавата ще отпусне близо 2,5 млн. лв. на община Дупница, които да отидат за ремонт на т.нар. „чашка“ на стадиона. В проекта е предвиден и ремонт на дренажната и напоителната системи, подмяна на тревното покритие чрез ново зачимяване, вътрешно и външно боядисване, подмяна на дограма, частична подмяна на ел. инсталация, ремонт на помещения (бани, тоалетни, съблекални), фитнес зала и т.н. Покривното покритие (козирката) от ламарина е изцяло компрометирано, което налага неговата подмяна с по-надеждно. Предвижда се монтиране допълнително на 3000 броя пластмасови седалки върху съществуващите бетонови тераси, както и армирана бетонова настилка в сектора за гости. С цел отговаряне на изискванията пътят на движение на съдиите да не се пресича с този на футболистите се налага затваряне на 2 врати и отваряне на други 2 към подхода на стадиона. На втория етаж на сградата съществува зала за конференции, която ще се раздели на две по-малки с нови функции – зала за конференции и стая на делегата. Стадионът е строен преди близо 60 г. Тогава участие взимат и много местни жители, които работят безвъзмездно, за да могат да гледат любимия „Марек“ на по-хубаво съоръжение. Игралното поле е затревено като през годините са подменяни частично участъци с чимове. Сега тревната настилка е в лошо състояние, а дренажната и поливната системи, елементи от техническата структура на обекта, не са ремонтирани от построяването на стадиона. В средата на юни миналата година беше ремонтирано и изкуственото игрище пред ст. „Бончук“, което беше открито преди повече от десетилетие от тогавашния премиер Бойко Борисов. За ремонта отидоха около 100 000 лв., които бяха дадени от община Дупница, както и от фирми, които изявиха желание да помогнат. След като ремонтните дейности приключиха, на практика имаше ново игрище, което бе осветено от новия български патриарх Даниил, а сред официалните гости беше и президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо.

