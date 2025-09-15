Станислав Стойнев от Жабокрек възроди тривърхия селски пипер

Чисти зеленчуци и плодове от градините в Западна България триумфират на пазара пред Министерството на земеделието

Пазарът пред Министерството на земеделието върна великолепието си, което загуби след пандемията и наложените забрани заради епидемиите по животните. Вече всяка сряда на щандовете триумфират цветни, здрави и чисти зеленчуци и плодове, отгледани в градини предимно в Западна България на север и юг от Балкана. Удивително е, че непознати досега градинари представят красиво подредени екземпляри от сортове пипер и домати, които вече смятахме за отписани. Те допреди две десетилетия присъстваха в кухнята на българина. На пазара пълнят окото сочни и ароматни пъпеши, оранжеви и розови домати, ухае на подправки, сладко десертно грозде български сортове. Сред тях се мъдрят буркани с биотелешко, свинско. Може да се открие телешки бульон за лек, но и телешка лой, която е мазнина за ценители не само в кулинарията, но и в козметиката. Ако се поразходиш, ще откриеш дори и свежа туфа с резене, с което се ръси зелена салата с олио и лимон, пише „Телеграф”.

Заслужен триумф преживява селският тривърх пипер, който всички смятаха за изгубен. Това е сорт, който в Западна България и от северната, и от южната страна на Балкана може да се каже, че е обожествен. Той незапомнени десетилетия се отглеждаше в градините и в края на август и началото на септември се нижеше на дълги гердани, които украсяваха къщите, докато съхнеше. Точно с него се пълнят чушките с боб на Бъдни вечер, прави се лютеница със сухи чушки през зимата и скълцан кромид лук. Това е и пиперът, от който Монтанско, Врачанско, Видинско, Пернишко и Кюстендилско прави своите лютеници, в които се добавят много малко печени домати и сгорещено олио. В момента го отглежда върху 7 дка Станислав Стойнев в село Жабокрек до Кюстендил. Снабдил се е със семена от Западна България, но използват и свои семейни запаси, а вече си произвежда и сам разсада.

Помагат му 10 души, част от които са членове на семейството.

Пиперът предизвиква истинско цунами сред жителите на Монтанско и Пернишко. „Те просто поръчват с кашони, онзи ден изпратих за Монтана 100 кашона и всичко е продадено“, сподели, без да крие усмивката си, Станислав пред „Телеграф“. Така е, защото пиперът е с тънка ципа, много е вкусен и става за сушене, не е като капията, допълни той. Цената му е същата като миналата година, 7 лв. за кг. Предишния сезон е брал до края на октомври, докато не са паднали сланите, надява се и тази есен да събира реколта до късно, за да удовлетвори клиентите си. Той обаче не се надява да поевтинее, защото всичко цени хвърчат нагоре“, обясни градинарят.

Един от най-интересните щандове за любителите на екстремните вкусове е на Марияна и Ждан Иванови. Семейството е подредило 12 сорта люти чушки, които изкушават любителите на огнените храни с красиви и пищни цветове. Те ги отглеждат върху 7 дка на полето, не в оранжерии в село Пищигово до Съединение, Пазарджишко. Избрали са мястото, защото е топло, понеже най-огнените сортове имат нужда от горещини, за да постигнат необходимата лютивина.

В момента тези, които са готови, са различни видове Халапеньо – от най-слабо парливите до най-лютите сортове. В колекцията си имат Кабанеро – кафяво и червено. Вече е готова и втората по лютивина чушка Скорпион, която противно на очакванията, че е остра, е трътлеста и изкушава със заобления си вид. Другата седмица двамата очакват да узрее и кралицата на лютото на планетата Каролина Рийпър, която съдържа огнената „отрова“ от 2,200,000 сковила. В интерес на истината Скорпион почти не й отстъпва, обясниха те.

Освен свежи люти чушки семейството предлага и лют зехтин и олио, в който две седмици са стояли огнени пиперки. Имат и бурканчета с напукани. „Ние не си представяме никаква храна без лютиво, ако го няма, за нас е безвкусна“, признава щастливата двойка.

Денка Георгиева, която е от първите производители, които продават продукцията си пред МЗХ, отново има колекция от различни разядки, сиропи и сладка. Тази година, вместо да суши подправките за супа, тя смята да ги стерилизира в буркани. В сушените има много сол, която служи за консервант, а мнозина имат проблеми със здравето, мотивира се тя. Съставът на новата подправка за супа ще е от варени бели чушки, морков, целина, магданоз, червена чушка. След това ще ги стерилизира.

Тя се отказва да суши и лук заради скъпия ток и продуктът става непродаваем, убедена е Денка.





